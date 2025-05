Mais de 300 produtores e 200 máquinas tomam rodovia em Tenente Portela

Uma das maiores manifestações do setor agropecuário da região Celeiro ocorre nesta sexta-feira, 30 de maio, em Tenente Portela. Desde as primeiras horas do dia, mais de 300 produtores rurais e cerca de 200 máquinas agrícolas e caminhões se concentram às margens da rodovia, em um ato que integra o movimento estadual “Securitização Já”.

Além de produtores de Tenente Portela, foi registrado a presença de produtores de Vista Gaúcha, Derrubadas, Barra do Guarita, Miraguaí, Braga, Redentora, Tiradentes do Sul, Campo Novo e Esperança do Sul.

A mobilização cobra a renegociação das dívidas do campo e maior apoio ao setor agropecuário. O protesto conta com forte adesão de entidades, comerciantes locais e da ACISA, que se uniram aos produtores no apelo por medidas urgentes.

O ato é pacífico e apartidário, com bandeiras do Brasil e do Rio Grande do Sul. O consumo de bebidas alcoólicas está proibido. A mobilização pode provocar bloqueios temporários na rodovia, com liberação alternada do tráfego. Manifestações semelhantes ocorrem em diversas regiões do Estado.

Segundos os organizadores será realizado um tratorasso pelas ruas centrais de Tenente Portela na tarde desta sexta feira.