Governo divulga nota técnica que reforça medidas de biosseguridade nas granjas avícolas comerciais

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) e do Departamento de Vigilância e Defesa Sanitária Animal, divulgou a Nota Técnica DSA 003/2025 , que reitera a importância do reforço das medidas de biosseguridade em todas as granjas avícolas comerciais.

São elas: restrição do acesso de visitantes às granjas; reforço dos protocolos de higiene para ingresso de pessoas e veículos, como troca de roupas e calçados e realização de desinfecção adequada dos veículos com acesso à propriedade; revisão da integridade das telas anti-pássaro, passarinheiras, cumeeiras, portões e cercas dos galpões para impedir o contato das aves de produção com outros animais; manutenção de reservatórios de água e silos de ração limpos e bem vedados; não permitir o acesso de aves de produção a piquetes sem telas na parte superior, conforme determina a Portaria MAPA nº 782 deste ano.

Segundo a coordenadora do Programa Estadual de Sanidade Avícola (Pesa) da Seapi, Ananda Kowalski, a adoção dessas medidas não é apenas uma exigência legal, mas uma responsabilidade de toda a cadeia produtiva. “A Seapi está adotando os procedimentos previstos no Plano de Contingência de Influenza Aviária e realizando ações de vigilância agropecuária e educação sanitária na área do foco”, explica.

“Reforçamos que a ocorrência de mortalidade igual ou superior a 10% das aves alojadas em um período de até 72 horas, assim como o aparecimento de sintomas respiratórios, neurológicos ou digestivos deve ser imediatamente notificada”, alerta Ananda.

Ela reitera que toda suspeita de enfermidade em aves deve ser informada à Seapi por meio da Inspetoria ou Escritório de Defesa Agropecuária mais próximo, além do WhatsApp (51) 98445-2033.