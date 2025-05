Cidasc promove Fórum Catarinense de Prevenção à Febre Aftosa nesta sexta em Tubarão

Arte: Ascom/Cidasc

A Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc) realiza nesta sexta-feira, 30 , a oitava edição do Fórum Catarinense de Prevenção à Febre Aftosa. O evento será realizado a partir das 14h, na Arena Multiuso Estêner Soratto, durante a Feira Agropecuária de Tubarão, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Cidasc no YouTube .

O Fórum marca o encerramento da programação do Mês da Promoção da Saúde dos Animais de Produção em Santa Catarina, campanha instituída em 2022 para reforçar a conscientização sobre a importância das Doenças de Notificação Obrigatória (DNO), como a Febre Aftosa, além da manutenção da excelência sanitária no território catarinense.

O VIII Fórum Catarinense de Prevenção à Febre Aftosa é uma realização da Cidasc, com apoio da Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (SAR), Federação da Agricultura e Pecuária de Santa Catarina (Faesc), Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul) e Associação dos Pecuaristas de Tubarão e Região.

Programação técnica

A abertura oficial ocorre às 14h, seguida da palestra Desafios e Estratégias para a Manutenção de Áreas Livres de Febre Aftosa sem Vacinação, com o médico-veterinário da Cidasc, Diego Torres Severo, das 14h10 às 14h40.

Na sequência, das 14h40 às 15h10, o médico-veterinário Enori Barbieri, 1º vice-presidente de Secretaria da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina (Faesc), apresenta a palestra Febre Aftosa: Impactos e Expectativas do Produtor Rural e do Mercado Internacional.

Das 15h10 às 15h40, o professor da Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul), Leonardo Silva da Costa, ministra a palestra Reconhecimento das Lesões e Diagnósticos Diferenciais da Febre Aftosa em Animais de Produção.

A programação encerra com debate entre os palestrantes, das 15h40 às 16h10, e, em seguida, o encerramento oficial.

Compromisso com a sanidade animal

Santa Catarina é referência em sanidade animal. Em 2025, o Estado celebra 18 anos como Área Livre de Febre Aftosa sem Vacinação, e 10 anos sem registro de Peste Suína Clássica (PSC), status reconhecido pela Organização Mundial de Saúde Animal (Omsa). Essas conquistas foram fundamentais para consolidar o Estado como o maior produtor e exportador de carne suína do Brasil, com produtos presentes em mais de 150 países e embarques que representam 38% do comércio internacional de origem animal de Santa Catarina.

Para manter esse diferencial, a Cidasc desenvolve ações permanentes de educação sanitária, com foco na detecção precoce de doenças e na orientação a produtores rurais, estudantes e profissionais da área. A Cidasc também implantou o Programa de Vigilância Baseado em Risco (PVBR), que estimula o engajamento dos produtores rurais na notificação de suspeitas clínicas compatíveis com doenças vesiculares.

PNEFA e o futuro do Brasil Livre de Febre Aftosa sem Vacinação

O Fórum também reforça a importância do Plano Estratégico do Programa Nacional de Erradicação da Febre Aftosa (PNEFA), do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), que no dia 29 de maio atingirá o objetivo final, que era o de ampliar as zonas livres da doença sem vacinação para todo o território nacional com o reconhecimento pela Omsa. Santa Catarina foi o primeiro Estado brasileiro a obter o status sem vacinação, seguido por outros estados e regiões em 2021.

A América do Sul apresenta avanços significativos: 99% dos rebanhos do continente são considerados livres da doença, dentro das metas do Plano Hemisférico de Erradicação da Febre Aftosa (PHEFA), coordenado pelo Panaftosa.

