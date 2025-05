Feira do Mel reúne produtores de todo o Estado em Florianópolis, entre 4 e 7 de junho

Consumidor poderá escolher entre as cerca de 55 marcas de méis disponíveis na feira (Fotos: Cristina Gallo)

O Largo da Alfândega, no Centro de Florianópolis, vai receber mais uma vez a feira mais doce do estado, a XXIV Feira do Mel de SC, entre 4 e 7 de junho, somente com produtos catarinenses. A edição de 2025 trará cerca de 55 marcas de méis distribuídos em 35 estandes, com mais de 300 produtores representados. A feira conta com a participação de 11 associações. Como acontece todos os anos, o mel será tabelado (veja a tabela abaixo). A Feira é organizada pela Federação das Associações de Apicultores e Meliponicultores de Santa Catarina ( Faasc ), Epagri, Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária e prefeitura de Florianópolis e tem apoio do Sebrae/SC, Faesc/Senar/SC, UFSC, Cidasc e Assembleia Legislativa de Santa Catarina.

De acordo com o presidente da FAASC, Agenor Castagna, o evento tem como principal objetivo aproximar o produtor do consumidor, promovendo a venda direta de produtos de origem garantida, com características regionais e preços acessíveis. “A feira busca também divulgar o mel e os demais produtos das abelhas catarinenses, ao mesmo tempo em que fortalece a participação dos pequenos produtores familiares no mercado”, diz Castagna.

A feira está trazendo diversas novidades. Este ano ela está ainda maior, com uma estrutura de 60 metros, 10 a mais que em 2024, trazendo mais espaço para os expositores e conforto ao público. Para melhor atender, o horário foi ampliado e vai funcionar das 8h às 19h de quarta a sexta. No sábado, dia 7, vai encerrar às 16h.

O evento vai lançar dois novos produtos, o Tanjá, uma lata de hidromel gaseificado de tangerina e gengibre, da empresa Néctar Hidromel, de Florianópolis, e o mel com nozes, da Apiário Theobald, de Seara. Entre as novas ações haverá um workshop gastronômico de receitas com mel, com o chef Edu Bacon, catarinense que participou do programa de TV Masterchef Brasil; oficina de produção de hidromel, com a Néctar Hidromel, de Florianópolis, onde será ensinada a receita de vinho de mel; degustação orientada dos méis catarinenses, destacando a diversidade e qualidade regional; e uma exposição com fotos feitas pro profissionais da Epagri e Cidasc.

Foto: Reprodução/Secom SC

A exposição de colmeias de abelhas sem ferrão, que ano passado fez sucesso com a garotada, volta à feira. A oficina de decoração de bolachas artesanais, da empresa Bolachas Blumenfeld, de São Bonifácio, que também foi sucesso de público em 2023, está de volta. A UFSC vai mostrar como identificar o mel falso. Estão previstos ainda os sorteios de uma cesta com produtos da feira e de uma colmeia de abelhas sem ferrão. A Epagri também está com ações durante a feira, como acontece anualmente: visita técnica guiada por agrônomos da empresa para escolas e frequentadores da feira, promovendo aprendizado e troca de experiências, distribuição de mudas de plantas nativas e exposição dos trabalhos desenvolvidos no Estado com apicultura e meliponicultora.

A cadeia do mel em Santa Catarina

Santa Catarina reúne 16.843 apicultores e meliponicultores, segundo dados do IBGE (2017). O Estado tem a maior produtividade do Brasil, com uma média de 68 kg/km², frente à média brasileira de 4,8 kg/km². Isso reafirma o papel de Santa Catarina como um dos principais produtores e exportadores de mel do país .

Esse sucesso se deve, em grande parte, à tradição dos produtores catarinenses e ao trabalho de excelência e em conjunto da Faasc, Epagri, Cidasc, Senar e Sebrae, tanto na assistência técnica quanto na organização da cadeia produtiva. A Faasc conta com 50 associações filiadas e representa mais de 2 mil produtores, tendo um papel fundamental nesse processo, promovendo a união e o fortalecimento do setor.

O resultado de todo esse trabalho em conjunto é que a qualidade do mel Catarinense também é destaque. O Estado já conquistou o prêmio de melhor mel do mundo por oito vezes, sendo a última em abril, no Paris International Honey Awards 2025.

Produtos comercializados na feira

Foto: Reprodução/Secom SC

Preço do mel na feira

Foto: Reprodução/Secom SC

Demais produtos, como méis em baldes ou bisnagas (de outros volumes que não 500g ou 1kg), própolis, pólen etc., têm preço livre.

Quem virá para a Feira do Mel

Foto: Reprodução/Secom SC

Serviço

O quê: XXIV Feira do Mel de Santa Catarina

Quando: 4 a 7 de junho de 2025

Onde – Largo da Alfândega

Horário – 8h às 19h de quarta à sexta e das 8h às 16h no sábado

Informações e entrevistas

Cristina Gallo, assessoria de imprensa Faasc: (48) 99188-5427