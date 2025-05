Produtores rurais realizam grande manifestação nesta sexta-feira em Tenente Portela

Nesta sexta-feira, 30 de maio, a partir das 8h da manhã, o trevo de saída de Tenente Portela em direção a Vista Gaúcha será palco de uma grande manifestação organizada por produtores rurais da região. O ato integra o movimento estadual “Securitização Já”, que vem ganhando força em diversas cidades do Rio Grande do Sul e busca chamar a atenção das autoridades para a urgência de medidas concretas de apoio ao setor agropecuário, especialmente no que diz respeito à renegociação das dívidas do campo.

Com caráter apartidário, ordeiro e pacífico, o movimento convida não apenas os agricultores, mas também comerciantes, caminhoneiros, cooperativas, instituições bancárias, empresas do agronegócio e a população em geral a se unirem à causa. A expectativa é de uma expressiva adesão, com a presença já confirmada de mais de 60 máquinas agrícolas e caminhões, além de dezenas de faixas com o slogan “Securitização Já”.

A mobilização reivindica principalmente a securitização das dívidas dos produtores, ou seja, a reestruturação de débitos rurais de forma que se tornem mais viáveis e compatíveis com a realidade de quem depende da terra para produzir. Após a estiagem severa que atingiu o Estado em safras recentes, muitos agricultores acumulam prejuízos e enfrentam dificuldades para manter suas atividades.

Segundo os organizadores, não será permitido o uso de bandeiras partidárias ou consumo de bebidas alcoólicas durante a manifestação. Serão permitidas apenas bandeiras do Brasil e do Rio Grande do Sul. Quem descumprir as normas será convidado a se retirar. Os participantes são incentivados a levar cadeiras, chimarrão e lanches para passar o dia no local.

Há possibilidade de bloqueios temporários e parciais na rodovia, com liberação alternada do tráfego, como forma de chamar a atenção de maneira pacífica, sem prejudicar totalmente a circulação de veículos.

O movimento “Securitização Já” ocorre simultaneamente em diversas regiões do Rio Grande do Sul e representa um grito coletivo por dignidade e sustentabilidade no campo, setor que sustenta grande parte da economia gaúcha.

Mais informações e atualizações devem ser acompanhadas pelas redes sociais dos organizadores locais.