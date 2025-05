Ministério da Agricultura descarta suspeita de gripe aviária em Derrubadas

Duas suspeitas de gripe aviária no Rio Grande do Sul foram descartadas pelo Serviço Veterinário Oficial. As análises tratam de amostras identificadas em aves silvestres no município de Derrubadas, na divisa com Santa Catarina, e em galinhas de criação doméstica em Triunfo, na Região Metropolitana.

Portanto, apenas uma suspeita segue em investigação no Estado. O caso é em Gaurama, no norte do Estado, também em ave de criação doméstica. Além desta, outras oito seguem em análise no país, sendo quatro delas em Santa Catarina, Estado que é grande produtor de carne de frango.