Produtores rurais encerram manifestação em Tenente Portela, mas mobilização estadual está marcada para o dia 30

Foi encerrada na quinta-feira, 22 de maio, a manifestação dos produtores rurais de Tenente Portela, realizada no trevo de saída para o município de Vista Gaúcha. A mobilização vinha ocorrendo como forma de protesto diante da crise enfrentada pelo setor agrícola.

Foto: Bruna Ferri

Em entrevista à Rádio Província na manhã desta sexta-feira, o produtor Eliseu Schowanz informou que o encerramento do movimento local não representa o fim da mobilização dos agricultores. Segundo ele, os produtores agora se preparam para uma nova e mais ampla manifestação no próximo dia 30 de maio, durante o movimento estadual "Para Rio Grande".

A mobilização do dia 30 prevê a paralisação de diversas atividades em todo o Rio Grande do Sul, com o objetivo de pressionar por soluções concretas para os graves problemas enfrentados pelo setor agropecuário, especialmente após as perdas provocadas por eventos climáticos e dificuldades econômicas.

Eliseu também aproveitou a entrevista para pedir o apoio da comunidade local, incluindo o comércio e demais lideranças da região, reforçando a importância de união de todas as categorias em prol da causa dos produtores.

A expectativa é que o movimento do dia 30 reúna milhares de pessoas em diferentes pontos do estado, com manifestações pacíficas e organizadas, evidenciando a força do campo e a urgência de ações governamentais.