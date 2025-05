EUA: processo de imigração exige conhecimento e planejamento

A busca do Permanent Resident Card (Cartão de Residente Permanente, em português), popularmente conhecido como Green Card, impulsionada pelas oportunidades de trabalho e estudo nos Estados Unidos, é um processo criterioso e de constantes atualizações.

Em 2025, a obtenção da residência permanente no país norte-americano, por parte de brasileiros, demanda planejamento estratégico e conhecimento especializado sobre o processo de imigração legal estadunidense, especialmente pela ausência de acordos bilaterais específicos do país com o Brasil.

Dr. Murtaz Navsariwala, advogado especialista em imigração para os Estados Unidos e fundador da Murtaz Law, destaca que o processo de obtenção do Green Card passou por mudanças relevantes nos últimos anos. “Houve endurecimento nas interpretações dos critérios de elegibilidade e maior rigor na análise das qualificações profissionais e da legitimidade dos laços familiares, especialmente baseado em casamento”, explica.

Segundo o profissional, o aumento no número de solicitações, aliado aos limites anuais de Green Card, impactou significativamente os tempos de espera em diversas categorias. O advogado alerta que o cenário dinâmico e a confiança exclusiva em informações genéricas podem resultar em atrasos ou riscos desnecessários.

Crescimento da comunidade brasileira nos EUA

Uma pesquisa do LinkedIn, divulgada pela BBC News Brasil, revelou que os Estados Unidos são o destino estrangeiro mais escolhido para trabalho por brasileiros. Portugal está em segundo lugar e o Canadá, em terceiro. O estudo também mostrou que 75% dos brasileiros aceitariam posições profissionais menores para viver em um país com boa qualidade de vida.

O Dr. Murtaz afirma que os brasileiros vêm conquistando espaço em diversos setores do mercado de trabalho americano. Entre as áreas com maior presença, o advogado aponta os setores de tecnologia da informação, engenharia, saúde, negócios e marketing digital. Segundo ele, a construção civil também se destaca como um campo relevante, que valoriza a mão de obra especializada e qualificada.

“Em todos esses setores, a inserção e a trajetória profissional estão fortemente ligadas a três fatores essenciais: qualificação técnica, domínio funcional do inglês e regularização do status migratório. Todos elementos indispensáveis para acessar e manter oportunidades de forma estável e segura”, declara o profissional.

O relatório do Ministério das Relações Exteriores (MRE) Comunidades Brasileiras no Exterior, com dados de 2023, revelou que a maior comunidade brasileira fora do país está nos Estados Unidos, e é composta por mais de 2 milhões de brasileiros. A segunda maior comunidade brasileira, em Portugal, soma 513 mil brasileiros.

Avaliação de perfil migratório do candidato

De acordo com Murtaz, existem diferentes possibilidades para a imigração, com requisitos e implicações específicas, e analisar cada caso de forma individualizada é o ponto de partida para definir uma estratégia alinhada às metas do imigrante e à legislação vigente.

“A avaliação de perfil é uma etapa essencial no processo de imigração que permite identificar, com precisão, o caminho legal mais adequado às particularidades do candidato. Sem um diagnóstico correto, aumentam os riscos de erros, perda de tempo, recursos financeiros e frustração”, pontua o especialista.

Segundo o advogado, uma análise criteriosa pode revelar alternativas de imigração que o candidato desconhece, e é a partir desta etapa que o candidato é orientado sobre a documentação necessária, os prazos envolvidos e potenciais obstáculos.

“Quando realizada por um advogado especializado em imigração, essa avaliação inicial contribui para que o planejamento do processo seja estruturado e em conformidade com as exigências legais”, lembra Dr. Murtaz.

Principais tipos de vistos para brasileiros

Os vistos de imigração baseados em emprego, garantem a entrada e permanência de estrangeiros de acordo com a lei de imigração dos Estados Unidos. O Employment-Based Program (EB) inclui cinco categorias que atendem a diferentes perfis profissionais e objetivos, de emprego ou investimento nos Estados Unidos. Em alguns casos, cônjuges e filhos podem acompanhar o estrangeiro no ingresso ao país.

De acordo com o Dr. Murtaz, este é um dos principais caminhos para a obtenção do Green Card. “Cada categoria possui requisitos rigorosos e demanda documentação robusta. A escolha do caminho mais adequado depende do perfil do candidato e de uma análise estratégica do caso”.

O EB-1 é destinado a professores ou pesquisadores com reconhecimento internacional e executivos de multinacionais, com trajetória profissional excepcional. Já o EB-5 é direcionado a investidores em projetos capazes de gerar empregos para trabalhadores americanos, com valores mínimos de US$ 800 mil para áreas de alto desemprego, e US$ 1,05 milhão para outras regiões.

Para brasileiros que desejam ingressar legalmente nos Estados Unidos, existem diferentes categorias de vistos temporários, cada uma voltada a finalidades específicas. O B-1/B-2 é o mais comum e destinado a turismo ou negócios temporários.

O F-1 é voltado para estudantes matriculados em instituições reconhecidas, enquanto o J-1 contempla programas de intercâmbio educacional e cultural, e o H-1B profissionais qualificados. O L-1 permite a transferência interna de funcionários de empresas multinacionais, e o O-1 é direcionado a indivíduos com habilidades extraordinárias nas artes, ciências, esportes ou negócios.

Dr. Murtaz lembra que organizar a documentação, definir objetivos de médio e longo prazo e agir com cautela fazem parte de uma abordagem responsável no processo migratório, e embora o processo de imigração legal seja viável, ele exige preparo, seriedade e total respeito às normas.

“Cada visto possui regras específicas quanto ao período de permanência e às atividades permitidas. O êxito em um processo migratório passa, necessariamente, pelo compromisso com a legalidade, pelo respeito às normas e por um planejamento estratégico consistente”, reforça o advogado.