Governo federal prorroga subsídio para conter alta do preço da gasolina

Diante da retomada da guerra no Oriente Médio, o governo federal anunciou a prorrogação, até o fim de agosto, do subsídio de R$ 0,44 para evitar o aumento do preço da gasolina.

O subsídio é pago diretamente aos produtores e importadores de gasolina, por meio da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis).

A portaria foi assinada na quinta-feira (23) pelo ministro da Fazenda, Dario Durigan, após o governo recuar do plano de encerrar a medida, motivado pelo novo pico no preço do barril de petróleo. A subvenção estava prevista para terminar neste sábado (25).

Já a subvenção ao diesel, de R$ 1,12, foi prorrogada, no dia 16 deste mês, por mais 60 dias.