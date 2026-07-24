Empresários iniciam processo de reativação da ACI de Derrubadas em reunião com ampla participação

Cerca de 40 pessoas participaram, na última quarta-feira (22), de uma reunião realizada no Auditório Municipal de Derrubadas com o objetivo de iniciar o processo de reativação da Associação Comercial e Industrial de Derrubadas (ACI). O encontro reuniu empresários e representantes de diversos segmentos para debater a reorganização da entidade e propor ações voltadas ao fortalecimento da economia local.

A mobilização foi liderada pelo setor empresarial e contou com o apoio da Administração Municipal na organização e divulgação da iniciativa. Entre os principais temas discutidos estiveram a regularização da documentação da associação, a retomada oficial de suas atividades e a possibilidade de ampliar futuramente sua representatividade, incluindo também o setor do turismo.

Como resultado da reunião, foram indicados nomes para compor uma comissão provisória, que ficará responsável por conduzir o processo de reorganização da entidade e definir as próximas etapas do trabalho. Durante o encontro, também foram apresentadas propostas para incentivar a valorização das empresas locais, promover eventos, oferecer capacitações profissionais e desenvolver ações de integração entre os empreendedores do município.

A secretária municipal de Turismo, Angelita Bomm dos Santos, ressaltou a importância da aproximação entre os diferentes setores econômicos. Segundo ela, a integração entre comércio, indústria e turismo pode ampliar as oportunidades de negócios em Derrubadas, aproveitando o fluxo de visitantes para beneficiar estabelecimentos comerciais, prestadores de serviços e demais empreendedores locais.

Os participantes também resgataram experiências desenvolvidas pela ACI em anos anteriores e manifestaram a intenção de buscar referências junto a entidades de municípios da região e ao sistema Fecomércio, com o objetivo de estruturar essa nova fase da associação.

O prefeito Miro Mulbeier, que acompanhou a reunião, avaliou positivamente a expressiva participação registrada no primeiro encontro. Conforme destacou, a presença de aproximadamente 40 pessoas e o grande número de ideias apresentadas demonstram o interesse da comunidade empresarial em fortalecer novamente a entidade. Para o prefeito, uma associação organizada e representativa tem potencial para aproximar os empresários, estimular projetos coletivos e contribuir de forma significativa para o desenvolvimento econômico de Derrubadas.

Com a formação da comissão provisória, os próximos passos serão voltados à organização institucional da ACI e à definição das primeiras ações. A Administração Municipal seguirá como parceira do setor empresarial na construção de iniciativas que ampliem as oportunidades e impulsionem o crescimento econômico do município.

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