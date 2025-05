Secretaria da Saúde entrega ambulâncias e veículos para ampliar serviços em mais de 50 municípios

Foto: Felipe Batista/SES

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) realizou, na manhã desta segunda-feira, 12, a entrega de sete novas ambulâncias e 50 veículos Fiat Cronos para 57 municípios catarinenses. A cerimônia ocorreu em São José, na Grande Florianópolis, com a presença de autoridades estaduais e municipais.

Os veículos foram adquiridos por meio de uma emenda parlamentar federal no valor de R$ 7,6 milhões. As ambulâncias serão utilizadas para atendimentos médicos de urgência e emergência, enquanto os veículos para o Tratamento Fora do Domicílio (TFD) atenderão pacientes que necessitam se deslocar para consultas, exames ou tratamentos em outras cidades ou estados.

Foto: Reprodução/Secom SC

“Santa Catarina tem avançado em todas as áreas da saúde e, para isso, a gente precisa investir cada vez mais em infraestrutura. Hoje temos essa parceria com a bancada, bastante atuante no Fórum Parlamentar Catarinense. Ações como essa demonstram que estamos no caminho certo. A união do Governo do Estado, através do nosso governador Jorginho Mello, com os parlamentares, seja federal seja estadual, e o poder Executivo, tem a missão de proporcionar mais qualidade de vida a todos os catarinenses”, destacou o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi.

Foto: Reprodução/Secom SC

Entre os municípios contemplados estão Mafra, Indaial, Três Barras, Campo Belo do Sul, Balneário Camboriú, São João Batista, Videira, entre outros (confira a lista completa abaixo). Prefeitos, vice-prefeitos, secretários, vereadores, lideranças políticas e comunitárias de todas as regiões estiveram presentes na cerimônia para receber as chaves dos automóveis.

Municípios beneficiados com carros para o TFD

Agrolândia

Água Doce

Águas Mornas

Ascurra

Aurora

Balneário Arroio do Silva

Balneário Camboriú

Balneário Piçarras

Barra Velha

Belmonte

Bocaina do Sul

Braço do Norte

Brunópolis

Celso Ramos

Corupá

Dionísio Cerqueira

Fraiburgo

Galvão

Guabiruba

Herval d’Oeste

Ibirama

Iomerê

Irani

Irineópolis

Leoberto Leal

Lontras

Mafra

Massaranduba

Novo Horizonte

Painel

Penha

Presidente Getúlio

Rancho Queimado

Rio das Antas

Rio do Oeste

Rio Rufino

Rodeio

São Bento do Sul

São João Batista

São João do Oeste

São Ludgero

São Martinho

São Pedro de Alcântara

Schroeder

Tangará

Tijucas

Urubici

Vargem Bonita

Videira

Vitor Meireles

Municípios beneficiados com ambulâncias:

Apiúna

Braço do Trombudo

Campo Belo do Sul

Indaial

Lebon Régis

Mafra

Três Barras

