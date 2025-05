Santa Catarina mobiliza a população no Dia D de Vacinação contra a gripe

Foto: Leo Munhoz /SECOM

O sábado, 10 de maio, foi marcado pela mobilização em todo o estado com a realização do Dia D de Vacinação contra a gripe. Unidades Básicas de Saúde abriram as portas para atender a população a partir dos seis meses de idade, reforçando a proteção coletiva antes da chegada do inverno. O objetivo é aumentar os índices vacinais, principalmente dos grupos prioritários, e também imunizar o público para evitar a circulação do vírus em Santa Catarina.

O secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi, percorreu unidades da Grande Florianópolis. O roteiro incluiu a UBS Luar, em São José, onde também foi vacinado; a UBS Praia João Rosa, em Biguaçu; o Centro de Saúde Rio Grande, em Palhoça; e a Policlínica da Mulher e da Criança, na capital. Acompanhado da secretária adjunta Cristina Pires Pauluci, o gestor dialogou com autoridades municipais, profissionais da área e presentes para destacar a importância da campanha e as ações executadas pelo Governo do Estado.

“Santa Catarina está buscando o máximo de cobertura vacinal, principalmente do público-alvo, crianças, idosos, pessoas com comorbidades, trabalhadores da saúde, trabalhadores da educação, para que a gente possa evitar os casos de gravidade da doença, da gripe, influenza e outros vírus que estão circulando. O Dia D é fundamental, uma grande colaboração entre todos”, salienta o secretário Diogo Demarchi.

Foto: Reprodução/Secom SC

Em Palhoça, a movimentação foi alta no Centro de Saúde Rio Grande, com a presença do símbolo da vacinação, Zé Gotinha, e brinquedos infláveis para entreter o público infantil e tornar mais tranquila a aplicação.

Além da dose contra a gripe, o público pode atualizar a caderneta vacinal, com imunizantes do calendário de rotina. A vacina contra a gripe continua disponível nas UBSs após o período, até quando durarem os estoques.

Foto: Reprodução/Secom SC

Santa Catarina ocupa a segunda posição nacional em cobertura vacinal contra a gripe, com mais de 25% da população-alvo já imunizada. A meta é ampliar a porcentagem.

“É importante incentivar todas as crianças, e todas as pessoas, a se vacinarem para se precaverem contra doenças e gripes. A gente sabe que, no inverno, isso é bem forte e, infelizmente, podem haver agravações. Trouxe minha filha e espero que todos façam o mesmo. Assim como a Lívia foi corajosa ao tomar a vacina, todos também devem se proteger”, alerta Renan Mastroto, que levou a filha Lívia para se vacinar na UBS Luar.

Vacina garante proteção contra principais cepas de influenza

Foto: Reprodução/Secom SC

A vacina oferecida na rede pública é a trivalente, eficaz contra as principais cepas de influenza: Influenza A (H1N1), Influenza A (H3N2) e Influenza B. A proteção completa ocorre de duas a três semanas após a aplicação.

A campanha de vacinação contra a gripe começou no dia 7 de abril nos 295 municípios catarinenses. O Dia D é uma das principais estratégias para ampliar a cobertura vacinal e garantir que a população esteja protegida antes do inverno, período de maior circulação de vírus respiratórios.