Van da Vacinação aplica mais de mil doses no Hospital Infantil Joana de Gusmão em Florianópolis

Saúde Há 3 horas Estado destina recursos para reformas de unidades de saúde e aquisição de equipamentos em Eldorado do Sul O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), assinou nesta sexta-feira (9/5), em Eldorado do Sul, duas portarias que liberam cerca d...

Saúde Há 5 horas Dia D da vacinação contra a gripe será realizado no sábado (10) em todas as regiões do Estado No Dia D da vacinação contra a gripe (influenza), que será realizado no sábado (10/5), cerca de 400 municípios do Rio Grande do Sul irão realizar a...