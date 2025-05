SP: comércio deve faturar 5,4% no Dia das Mães em 2025, diz Fecomércio

O comércio varejista do estado de São Paulo deve faturar 5,4% com as vendas para o Dia da Mães em 2025 , em comparação com a mesma data do ano passado. Segundo estimativa da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP), o faturamento do comércio varejista paulista poderá atingir R$ 75,3 bilhões, um salto de R$ 3,86 bilhões em relação a 2024.

De acordo com a projeção, as lojas de móveis e decoração deverão registrar o maior aumento nas vendas: 15,8% em relação ao ano passado.

“As previsões sugerem um aumento na procura por bens duráveis para o lar, possivelmente impulsionado pela ampliação do crédito – apesar dos juros elevados – e pelo desejo de presentear as mães com itens de maior valor agregado”, disse a FecomercioSP, em nota.

As vendas nas lojas de vestuário, tecidos e calçados também deverão crescer (14,7%), assim como nas farmácias e perfumarias (10%).

Segundo levantamento realizado pela FecomercioSP, 71,7% dos paulistas pretendem presentear as mães, reforçando a importância econômica da ocasião. Os dados mostram, no entanto, que quase 30% dos entrevistados não presentearão da data, seja por razões econômicas ou emocionais : 9% alegaram falta de condições financeiras ou endividamento, enquanto 3,6% disseram estar desempregados.