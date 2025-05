Estado assina convênio para ampliar Instituto do Câncer Infantil, em Porto Alegre

Em solenidade realizada nesta sexta-feira (9/5), o governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), assinou convênio para ampliar o Instituto do Câncer Infantil (ICI), em Porto Alegre, que é referência em assistência, auxílio e continuidade do tratamento do câncer pediátrico no Rio Grande do Sul. O documento assinado formalizou o envio de R$ 2 milhões do governo do Estado para o instituto, que deve alocar a contrapartida de R$ 2.315.077,71 para o projeto de expansão.

A parceria público-privada – realizada por meio do programa Avançar Mais na Saúde – prevê o repasse de valores para a construção das unidades de ensino e pesquisa, para o ambulatório e para apoio ao diagnóstico e à terapia do ICI em prédio anexo à entidade. O convênio tem como objetivo melhorar a capacidade de atendimento a crianças e adolescentes de zero a 19 anos em tratamento do câncer e em cuidados paliativos.

“As pessoas são o centro do cuidado no instituto, e estamos em uma caminhada na qual já fizemos bastante, porém ainda há muito a fazer. O legado ficará para sempre”, disse a secretária da Saúde, Arita Bergmann, ao relembrar o histórico de parceria entre o Estado e o ICI.

O superintendente e fundador do instituto, Algemir Lunardi Brunetto, destacou os avanços na medicina e a evolução no cuidado com os pacientes oncológicos nas últimas décadas. “Quando o ICI surgiu, o índice de cura do câncer era em torno de 40%; atualmente alcançamos cerca de 70%. A dimensão e o significado de todas essas vidas salvas se materializam no ato de hoje. Com o projeto, a Secretaria da Saúde está contribuindo para garantir mais esperança para o futuro”, afirmou.

O projeto de ampliação do espaço também trará benefícios para familiares, voluntários, colaboradores, equipes multidisciplinares e pesquisadores, prevendo:

expandir a estrutura física do Núcleo de Atenção ao Paciente e das Pesquisas Científicas;

aumentar o número de atendimentos em todas as áreas multiprofissionais;

e ampliar os serviços prestados com novas áreas de atendimento para os pacientes e seus familiares.

Publicada em 2020, a Lei 15.503 instituiu a Política de Atenção a Oncologia Pediátrica no âmbito do Rio Grande do Sul, com o objetivo de buscar o aumento dos índices de cura e a melhoria da qualidade de vida dos pacientes com câncer.

O ICI é uma entidade privada sem fins lucrativos que atua para aumentar as chances de cura do câncer infantojuvenil. Além dos cuidados e da assistência aos pacientes e familiares, também desenvolve projetos de pesquisas científicas dedicados ao avanço de tratamentos para o câncer infantojuvenil.

Reforma de ampliação

O plano de trabalho do convênio assinado prevê a construção de prédio anexo ao ICI com 937 metros quadrados. As obras de ampliação têm previsão de início para o próximo mês.

O anexo permitirá a criação de novas áreas de atendimento para as equipes multidisciplinares e a expansão dos projetos de pesquisas científicas, que buscam aumentar os índices de cura da doença.

A entidade também pretende promover mais capacitações para o diagnóstico precoce aos profissionais da Rede de Atenção Básica e Unidades Oncológicas, oferecendo espaços adequados para as aulas presenciais e em educação a distância. Entre os resultados esperados, estão a qualificação dos ambientes e a ampliação de novas áreas:

sala do TeleOncoped e Rede Oncológica RS;

sala para o Banco de Registros do Oncoped RS;

sala para atendimento de cuidados paliativos;

consultórios para equipe multidisciplinar;

ampliação da brinquedoteca;

sala de aula pedagógica e de informática;

espaço para fisioterapia e terapia funcional;

espaço para oficinas de artesanato e culinária;

espaço de convivência e apresentações;

e laboratório de pesquisas científicas.