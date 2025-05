Consórcio K&G Rota da Celulose vence leilão de rodovia em MS

O Consórcio K&G Rota da Celulose foi o vencedor do leilão da Rota da Celulose, oferecendo 9% de desconto sobre o valor da tarifa do pedágio. O aporte é de R$ 217.339.913,70.

O certame ocorreu na tarde de hoje (8), na sede da Bolsa de Valores (B3), em São Paulo, e selecionou a empresa que ofereceu o maior desconto sobre a tarifa do pedágio.

Quatro empresas participaram do leilão, acompanhado pelo ministro dos Transportes, Renan Filho, pela ministra do Orçamento e Planejamento, Simone Tebet, e pelo governador do Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel. Além do vencedor, concorreram também os consórcios Rotas do Brasil, Caminhos da Celulose e BTG Pactual infraestrutura III.

O projeto de concessão da Rota da Celulose abrange as rodovias federais BR-262 e BR-267, além das rodovias estaduais MS-040, MS-338 e MS-395. A concessão dessas estradas será por um período de 30 anos e a concessionária ficará responsável por recuperar, manter, operar, conservar e ampliar a capacidade desse sistema rodoviário, que tem 870,3 kms de extensão. As BRs 262 e 267 cortam o Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo e Mato Grosso do Sul.

Recursos

O edital prevê R$ 10,1 bilhões em investimentos para modernizar a infraestrutura desta rota, que é uma das principais do país para o escoamento da produção agroindustrial da região Centro-Oeste. A expectativa do governo do Mato Grosso do Sul é que essa nova concessão estimule a antecipação de investimentos e promova avanços relevantes de toda a infraestrutura da região.

Até o final deste ano, o Ministério dos Transportes espera completar 15 leilões, sendo que três deles já foram realizados.

Além do certame de hoje, já foram promovidos o leilão da rodovia BR-364 , vencido pelo consórcio formado pela empresa 4UM Investimentos e o banco Opportunity; e o leilão do sistema rodoviário composto pelas rodovias BR-040/MG/RJ e BR-495/RJ, vencido pelo Consórcio Nova Estrada Real .