Estado repassará R$ 20 milhões para reforçar atendimentos de saúde no inverno nos municípios gaúchos

O Governo do Estado do Rio Grande do Sul vai repassar R$ 20,8 milhões a todos os municípios gaúchos para reforçar os atendimentos de saúde durante o inverno. O anúncio foi feito na manhã desta quarta-feira (7) pelo vice-governador Gabriel Souza e pela secretária da Saúde, Arita Bergmann, durante o lançamento da Operação Inverno Gaúcho com Saúde 2025, no 43º Congresso de Municípios do Rio Grande do Sul, promovido pela Famurs, em Erechim.

Desse total, R$ 13,65 milhões serão destinados à atenção primária. O objetivo é ampliar o funcionamento das Unidades Básicas de Saúde (UBSs), com abertura em horários estendidos e aos finais de semana, além de intensificar ações como vacinação. Os recursos poderão ser usados na contratação de profissionais – como médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem – e na aquisição de medicamentos e insumos.

A distribuição dos valores considera o tamanho da população de cada município, conforme o Censo de 2022:

Municípios com mais de 500 mil habitantes receberão R$ 100 mil;

Entre 100.001 e 500 mil habitantes, R$ 75 mil;

Entre 50.001 e 100 mil, R$ 65 mil;

De 10.001 a 50 mil habitantes, R$ 35 mil;

Até 10 mil moradores, R$ 20 mil.

O pagamento será feito em parcela única.

Além disso, serão repassados mais R$ 7,15 milhões para reforçar as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e prontos atendimentos municipais. Nesse caso, o valor por município – entre R$ 70 mil e R$ 150 mil – será definido com base na média mensal de atendimentos registrados no Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) em 2024.

— Queremos que esse recurso ajude as unidades básicas a ampliarem seus horários e atenderem a população com sintomas respiratórios antes que precisem buscar as emergências — explicou a secretária Arita Bergmann. — O foco é resolver o problema no posto, no pronto atendimento ou na UPA, evitando a superlotação dos hospitais.