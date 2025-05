Pré-operatório é vital para resultado de cirurgias plásticas

O Brasil é o país que mais realizou cirurgias plásticas em 2023 e o segundo com o maior número de intervenções não cirúrgicas, que compreendem as aplicações injetáveis, conforme indicativos do último relatório da International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS). Nesse cenário, destaca-se a fase pré-operatória, fundamental para o sucesso de uma cirurgia plástica.

Segundo a Dra. Márcia Frigerio, cirurgiã plástica, uma avaliação médica detalhada e a preparação física são essenciais para reduzir riscos e garantir uma recuperação mais rápida. A avaliação pré-operatória define o plano cirúrgico personalizado e garante que o paciente esteja em condições ideais para a cirurgia. Essa fase inclui a realização de exames clínicos e laboratoriais para avaliar a saúde geral e controle de doenças crônicas, como diabetes e hipertensão.

“Além disso, a fase pré-operatória pode incluir o ajuste de medicamentos que podem interferir no procedimento e otimização da saúde com dieta, exercícios e a suspensão de hábitos prejudiciais”, prossegue.

Exames essenciais antes da cirurgia

De acordo com a Dra. Márcia Frigerio, a realização de determinados exames antes do procedimento cirúrgico é fundamental para que a cirurgia seja bem-sucedida. “Entre os exames laboratoriais, pedimos: hemograma, exame de coagulação, função renal e hepática, glicemia, hormônios tireoidianos, dentre outros”.

A médica conta que, entre os exames cardiológicos, vale fazer um eletrocardiograma e ecocardiograma (se necessário), além de imagem, por meio de um ultrassom de mama ou abdômen (dependendo da cirurgia). “Avaliamos desde anemia até distúrbios hormonais para evitar complicações”, detalha.

Hábitos

A Dra. Márcia Frigerio detalha que há uma série de hábitos que devem ser evitados na fase pré-operatória a fim de evitar problemas pós cirúrgicos:

Tabagismo: a nicotina prejudica a cicatrização e aumenta risco de necrose;

Álcool: interfere na coagulação e metabolização de anestésicos;

Anti-inflamatórios e anticoagulantes: podem aumentar sangramentos;

Dieta inflamatória: pode prejudicar a recuperação.



Um estudo publicado na revista Surgery, noticiado pela CNN Brasil, mostrou que pacientes que se exercitam antes da cirurgia têm 56% menos complicações pós-operatórias. “Quem tem melhor condicionamento cardiovascular e massa muscular se recupera mais rápido, com menor risco de trombose e melhor circulação”, afirma Dra. Márcia Frigerio.

Cirurgia plástica integrativa: preparação completa

A título de exemplo, Dra. Márcia Frigerio conta que, em sua clínica, o pré-operatório inclui:

Ajuste hormonal e nutricional;

Programa de emagrecimento (se necessário);

Dieta personalizada para o pós-operatório;

Acompanhamento com fisioterapia e esteticista.

Para concluir, a especialista em cirurgia plástica integrativa conta que um pré-operatório bem feito é a chave para uma cirurgia plástica segura e com resultados satisfatórios. “Siga as orientações médicas, prepare seu corpo e chegue no dia do procedimento no seu melhor estado físico e emocional”, finaliza.

A Dra. Márcia Frigerio (CRM: 98729-SP RQE Nº: 98195) é médica especialista em Cirurgia Geral e Cirurgia Plástica e membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) e da Sociedade Brasileira de Laser em Medicina e Cirurgia (SBLMC).

Para mais informações, basta acessar: https://clinicamarciafrigerio.com/home/