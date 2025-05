Hospital Regional São Paulo promove encontros com gestantes para promover apoio e conhecimento

Foto: Patrícia Vanzin/ HRSP

O Hospital Regional São Paulo (HRSP), localizado em Xanxerê e vinculado a Secretaria de Estado da Saúde (SES), continua promovendo encontros com gestantes, reforçando seu compromisso com o cuidado e o bem-estar materno-infantil. De janeiro até maio deste ano, foram realizados dois encontros, reunindo cerca de 50 gestantes que participaram de palestras, receberam orientações e tiveram a oportunidade de conhecer a estrutura da Maternidade do HRSP em visitas guiadas.

Essas ações fazem parte do Centro de Atendimento Materno (CAM) do hospital, que tem como objetivo oferecer informações, suporte emocional e acolhimento às gestantes, contribuindo para uma gestação mais segura, tranquila e informada. Os encontros são realizados no auditório do hospital, de forma gratuita, e abertos a gestantes e acompanhantes de toda a região.

De acordo com a coordenadora do CAM, a enfermeira Talita dos Santos, esses encontros são de grande importância para fortalecer o apoio às mães, esclarecendo dúvidas, promovendo troca de experiências e promovendo um ambiente de acolhimento. Ela destaca ainda que a participação dessas gestantes é fundamental para que possam se sentir mais seguras e preparadas para a chegada do bebê.

“Nosso objetivo é proporcionar um espaço de aprendizado e apoio, onde as gestantes possam tirar suas dúvidas, trocar experiências e se sentir mais confiantes durante toda a gestação. Convidamos todas as gestantes de Xanxerê e região para que participem dos nossos encontros, aproveitem as orientações profissionais e tirem suas dúvidas. Os encontros são gratuitos e todas estão convidadas,” afirma Talita.

Próximos encontros

O próximo Encontro de Gestantes já tem data marcada: será no dia 26 de junho, com o tema “Tecnologias em Saúde e suas Contribuições para a Promoção do Aleitamento Materno”. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo telefone (49) 3441-7778.

Mais informações:

Josiane Ribeiro

Assessoria de Comunicação

Secretaria de Estado da Saúde

(48) 99134-4078

e-mail: [email protected]

Instagram: @saude.sc