BTO impulsiona desempenho financeiro com tecnologia

A transformação digital se consolidou como um fator determinante para o crescimento sustentável das empresas. De acordo com estudo da McKinsey & Company, organizações com alta maturidade digital apresentam desempenho financeiro até três vezes superior ao de suas concorrentes no Brasil — índice que chega a cinco vezes no cenário global. Esse dado reforça o papel da digitalização como alicerce competitivo no ambiente empresarial atual.



Nesse contexto, o Business Transformation Outsourcing (BTO) surge como uma evolução natural do tradicional BPO (Business Process Outsourcing). Mais do que terceirizar tarefas operacionais, o BTO combina tecnologia de ponta, como inteligência artificial (IA) e automação, com conhecimento especializado e visão estratégica.



Para Mauro Inagaki, fundador e CEO da B2Finance, o BTO representa uma mudança de mentalidade. “Muitas empresas reconhecem a importância da inovação e da digitalização, mas não têm estrutura interna para conduzir essa transição. O BTO preenche essa lacuna. Atuamos como parceiros estratégicos, unindo tecnologia, ERP e inteligência de dados para impulsionar a maturidade digital e a competitividade dos nossos clientes”.



A B2Finance, especializada em soluções integradas de transformação empresarial, auxilia empresas a migrarem do modelo tradicional de BPO para o BTO, oferecendo um ecossistema que vai além da execução de processos: entrega inteligência aplicada ao negócio. “Nosso compromisso é garantir que os processos estejam a serviço do crescimento estratégico da empresa. Isso inclui ganhos reais em agilidade, redução de custos, precisão na tomada de decisão e melhor experiência para o cliente final”, afirma Inagaki.



A abordagem BTO também se destaca pela capacidade de adaptação frente às mudanças do mercado. Em um cenário de incertezas e velocidade crescente, contar com parceiros que unem visão de negócio e expertise técnica se torna um diferencial competitivo importante. “Transformar exige coragem, mas também método. O BTO proporciona esse caminho com segurança, estrutura e clareza”, reforça o executivo.