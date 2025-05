Segundo estudos, aparência pode impactar entrevista de emprego

A apresentação pessoal tem se mostrado um fator decisivo em processos seletivos, segundo especialistas em recrutamento. De acordo com uma pesquisa do Banco Nacional de Empregos (BNE), 55% dos entrevistados são avaliados inicialmente pela aparência. O vestuário, portanto, pode influenciar diretamente a percepção sobre profissionalismo, postura e alinhamento com a cultura organizacional da empresa contratante.

A importância da primeira impressão

Pesquisas apontam que a primeira impressão é formada em questão de segundos. Em entrevistas de emprego, esse julgamento inicial é impactado por fatores como vestuário, postura, higiene pessoal e linguagem corporal. Estar atento a esses elementos pode aumentar as chances de uma avaliação positiva. Um artigo da revista Forbes destaca que vestir-se de forma compatível com o ambiente corporativo demonstra preparo e interesse do candidato em se integrar ao novo contexto profissional.

Entender o perfil da empresa torna-se essencial para definir o traje mais apropriado, conforme aponta o BNE. Em setores mais formais, como escritórios de advocacia, instituições financeiras ou multinacionais tradicionais, a recomendação é o uso de roupas sociais. Já em empresas com dress code mais informal, como startups e agências de comunicação, peças casuais e organizadas são mais bem aceitas.

Alguns erros comuns podem comprometer a imagem do candidato, como roupas amassadas ou sujas, excesso de acessórios, calçados em mau estado ou o uso de fragrâncias muito fortes. A consultoria Robert Half reforça que simplicidade e discrição contribuem mais para o sucesso do que tentativas de se destacar pelo visual.

A escolha das cores também exerce influência. Segundo levantamento do jornal O Globo, tons como azul, cinza e branco estão associados a qualidades como estabilidade, inteligência e organização. Esses elementos, aliados à boa higiene pessoal e uma postura corporal adequada, contribuem para uma imagem positiva.

O conforto das roupas é outro fator que impacta o desempenho do candidato, conforme divulgado pela plataforma Glassdoor. Tecidos desconfortáveis ou roupas mal ajustadas podem gerar distrações durante a entrevista. Já em entrevistas on-line, a preocupação com a imagem deve se manter, com a recomendação de trajes neutros, ambiente organizado e boa iluminação.

Além da roupa, a higiene pessoal é essencial. Cabelos penteados, unhas limpas e hálito fresco demonstram cuidado com a apresentação. A postura corporal também influencia: manter a coluna ereta, olhar nos olhos e cumprimentar com um aperto de mão firme reforçam a imagem de confiança e profissionalismo.

Uma pesquisa publicada pelo LinkedIn revelou que 92% dos recrutadores consideram a postura tão importante quanto as respostas dadas durante a entrevista.

Com o crescimento das entrevistas virtuais, a preocupação com a vestimenta permanece relevante. Mesmo à distância, a imagem pessoal conta pontos. O recomendado é vestir-se como se estivesse participando de uma entrevista presencial, optando por roupas neutras e evitando padrões que possam gerar distorções nas câmeras.

O ambiente também merece atenção: fundo neutro, boa iluminação e postura adequada passam uma imagem mais profissional e focada.

Dicas rápidas para escolher o look ideal:

– Pesquisar o perfil da empresa antes da entrevista;

– Priorizar roupas clássicas e cores neutras;

– Verificar se as peças estão limpas e passadas;

– Evitar exageros, mantendo uma apresentação discreta;

– Optar por calçados confortáveis e adequados ao ambiente corporativo;

– Preparar também o visual para entrevistas on-line;

– Buscar conforto sem abrir mão da apresentação profissional.

Segundo especialistas da área de recrutamento e seleção ouvidos pelo Banco Nacional de Empregos (BNE), a forma de se vestir pode impactar a primeira impressão, sendo considerada um recurso estratégico no processo seletivo.

“Candidatos que pesquisam a empresa e se preparam para a entrevista demonstram comprometimento e aumentam suas chances de êxito no processo”, destaca reportagem publicada no portal da consultoria Robert Half.