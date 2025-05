Secretaria promove na Serra reunião de fortalecimento entre Atenção Primária e Vigilância em Saúde

Foto: Divulgação / SES

A Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio da Gerência Regional de Saúde (Gersa) de Lages, realizou mais uma edição da Reunião de Fortalecimento entre a Atenção Primária à Saúde (APS) e a Vigilância em Saúde da Serra catarinense. Essa iniciativa, que ocorre mensalmente, tem o objetivo de fortalecer a articulação entre as áreas técnicas regionais e os municípios, promovendo o alinhamento de estratégias, troca de experiências e encaminhamentos conjuntos para aprimorar o cuidado em saúde na região.

“A pauta contempla temas fixos, como o acompanhamento das ações do PlanificaSUS e os informes do Ambulatório de Atenção Especializada, especialmente relacionados ao atendimento às gestantes da região. As Câmaras Técnicas de APS e Vigilância em Saúde também têm espaço garantido para apresentar seus encaminhamentos e contribuições”, destaca a gerente Regional de Saúde, Nalú Terezinha Júlio.

Estão entre os participantes os coordenadores municipais de APS, Vigilância Epidemiológica e Vigilância Sanitária, apoiadores do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde (COSEMS), membros das Câmaras Técnicas, representantes do Ambulatório de Atenção Especializada (AAE) e responsáveis técnicos do PlanificaSUS.

A reunião foi organizada pela coordenadora regional de APS, Roseni Firmino, e pela coordenadora regional de Vigilância Epidemiológica, Anna Scoz. Durante os encontros, os técnicos dos setores compartilham orientações e atualizações relevantes para os municípios, com foco na qualificação das ações de saúde.

