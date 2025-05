Pesquisa anuncia Top 10 brasileiros destaque em inovação

Tecnologia Há 1 hora ABIAA lança InovaMundi com foco em inovação global e PMEs Programa da ABIAA mobiliza especialistas globais para selecionar projetos de alto impacto em governança pública e comércio internacional

Tecnologia Há 2 horas IA avança no Brasil e ganha espaço em eventos nacionais Especialistas discutem aplicações práticas, regulação e desafios éticos da tecnologia

Tecnologia Há 20 horas Selo Eletrônico da ICP-Brasil ampliará segurança empresarial Tecnologia substituirá, gradualmente, todos os e-CNPJs até 2029. Entidade representativa do setor de certificação digital, a ANCD coordena ações pa...

Tecnologia Há 21 horas Dinamize facilita campanhas personalizadas com nova funcionalidade Matriz RFM — que classifica os clientes com base em Recência, Frequência e Valor Monetário — permite que e-commerces compreendam padrões de compra ...