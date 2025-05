Governador assina liberação de mais de R$ 11 milhões para o Fundovitis na abertura da Wine South America

O governador Eduardo Leite participou, nesta terça-feira (6/5), da abertura da 5ª edição da Wine South América, em Bento Gonçalves. A feira, que ocorre de 6 a 8 de maio, reúne expositores e compradores do setor vitivinícola do Brasil e diversos outros países. Durante a cerimônia também foi assinada a liberação de um recurso adicional de R$ 11,3 milhões para o Fundo de Desenvolvimento da Vitivinicultura (Fundovitis).

Com o novo aporte, o valor total destinado ao fomento da vitivinicultura gaúcha por meio do Fundovitis chega a R$ 44,3 milhões. A quantia fortalece a parceria entre a Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) e o Instituto Consevitis, que já executa um plano de trabalho de R$ 33 milhões em ações estratégicas para o setor. A liberação dos recursos atende a uma demanda do setor produtivo e visa impulsionar ainda mais a cadeia vitivinícola do Rio Grande do Sul, que já recebeu R$ 20,9 milhões em repasses com prestação de contas comprovada.

Leite ressaltou a importância da cadeia vitivinícola para o Estado e os sentimentos e momentos proporcionados pelos seus produtos. “A valorização deste setor vinculado ao vinho, por si só geradora de milhares de empregos, e que traz uma marca não apenas pela quantidade de produtos originados no Rio Grande do Sul, mas pela qualidade daquilo que se produz na nossa cadeia vitivinícola, que tem sido ao longo das décadas aprimorada por um esforço das lideranças do setor, apoiados também pelo poder público”, destacou Leite. “Acredito muito no que foi falado sobre a força do trabalho, pois não é somente o processamento da uva, é aquilo que se semeia e é transformado em uma bebida que é sinônimo de alegria, de bons encontros e confraternização em família”, concluiu.

Leite enfatizou a importância da valorização da cadeia vitivinícola para o Estado, gerador de milhares de empregos -Foto: Maurício Tonetto/Secom

O vice-governador Gabriel Souza ressaltou os investimentos e a busca por aprimoração do setor na feira. “Nos reunimos com o Fundovitis para entender o que o setor está identificando como políticas que o governo do Estado possa promover, a partir do uso desses recursos e, assim, devolver esses valores com investimentos em pesquisa, em promoção do vinho gaúcho no Brasil e no mundo. É uma excelente maneira de aumentar o nosso mercado consumidor e cada vez mais a qualidade - já elevadíssima - dos nossos vinhos e espumantes”, garantiu.

O titular da Seapi, Edivilson Brum, destacou a importância do setor para o Estado. “O incremento de recurso era um pedido do setor produtivo para ampliar as ações de promoção do vinho, do suco, do espumante e dos seus derivados, buscando valorizar os produtos gaúchos. A Secretaria da Agricultura conseguiu viabilizar e isso garante o desenvolvimento de um setor extremamente importante para o Estado, sendo o Rio Grande do Sul o maior produtor de uvas e vinhos do país”, frisou.

Produtos de origem

Com o propósito de reforçar a posição do Rio Grande do Sul como referência em produtos de origem no cenário nacional e internacional, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec) e da agência Invest RS , marcam presença na Wine South America 2025.

Durante os três dias de evento, um estande coletivo será dedicado à promoção de empresas gaúchas. Os expositores foram selecionados por meio de chamada pública e terão a oportunidade de apresentar seus vinhos, azeites de oliva e outros produtos ao mercado global, fortalecendo a imagem do Estado como polo de excelência na vitivinicultura e na produção agroindustrial de qualidade.

As empresas selecionadas para o estande coletivo da Invest RS na feira são:

Azeite Puro

Estância das Oliveiras

Olivas Alto Bonito

Fazenda Serra dos Tapes

Casa Gabriel Rodrigues

Olivais Vila Do Segredo Ltda

Potenza

Olivas de Gramado

Cachaçaria Velho Alambique

Cachaçaria Harmonie Schnaps

Destilaria Weber Haus

Casa Bucco

Cachaça Lord Palmieri

Cachaçaria Hartmann

Cachaçaria Bockorny

De Arcanjo

Quinta Barroca Da Tília

Arte da Vinha

Vinhos Foresti

Casa Zottis

Terra Fiel Vinhos

Vinícola Weber

Vinícola Don Abel

Vinícola Giaretta

García Carrau

Scalco

Cantina Vinallegro

Almabaska

Guahyba Vinhos

Vinhos R.Lazzarotto

Wine South America

Ocorrendo na região que é a maior produtora de vinhos e espumantes do Brasil, a Wine South America traz rótulos de cerca de 20 países, que serão apresentados por mais de 360 marcas expositoras. Destaque para a presença de vinícolas premium de países como Uruguai, Chile, Argentina, Espanha, França, Portugal, Georgia, entre outros. A organização tem a expectativa de gerar mais de R$ 100 milhões de negócios durante e após os três dias da feira.