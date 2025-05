Evento de tecnologia abre inscrições para speakers

O Festival Microsoft, realizado pela Dataside em três edições, de forma on-line, já tem uma nova edição marcada para 2025. Com um foco ainda mais apurado no aprofundamento do conhecimento técnico, o evento agora se chama Festival da Tecnologia, e tem como objetivo conectar profissionais e entusiastas com as últimas tendências e inovações dos ecossistemas Microsoft e Databricks.

A proposta é oferecer conteúdo de alto nível, experiências práticas e oportunidades de networking para impulsionar o desenvolvimento de carreira e a inovação nas empresas.

Uma outra novidade, em relação às edições anteriores, é que o evento agora terá formato híbrido e acontecerá nos dias 10 e 11 de setembro de 2025, buscando alcançar um público mais amplo. A experiência presencial será realizada no Reactor, em São Paulo, um espaço conhecido por fomentar a colaboração e a troca de ideias na comunidade tecnológica.

Nesta etapa, os organizadores estão buscando especialistas, profissionais e entusiastas da área de tecnologia para compartilhar seus conhecimentos, experiências e ideias com o público do evento. Os especialistas com interesse em palestrar no evento podem se inscrever através do site, até o dia 30/06.

"O Festival da Tecnologia representa um passo natural na nossa jornada para conectar a comunidade com o que há de mais relevante nos ecossistemas Microsoft e Databricks. Com o propósito de ir além do universo técnico, expandimos nosso foco para oferecer um mergulho ainda mais profundo no conhecimento essencial para o crescimento dos profissionais e a inovação nas empresas", afirma Letícia Carvalho Amante, especialista em Comunicação e idealizadora do Festival da Tecnologia.