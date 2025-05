EUA devem manter vistos para profissionais qualificados

Desde a posse de Donald Trump, em janeiro de 2025, os Estados Unidos estão passando por mudanças na política migratória, com regras mais restritivas sendo adotadas pelo governo. Um dos debates que tem gerado divisão até mesmo entre a base do mandatário norte-americano está ligado à emissão de vistos para trabalhadores estrangeiros qualificados.

Em uma entrevista ao The New York Post no final do ano passado, Trump elogiou o visto H1-B, destinado a pessoas que desejam trabalhar legalmente nos Estados Unidos em profissões que exigem alta qualificação, como em algumas áreas de tecnologia, saúde e engenharia.

Na visão de Murtaz Navsariwala, advogado especialista em imigração legal para os Estados Unidos e fundador da Murtaz Law, a tendência é que a emissão de vistos H1-B não sofra grandes restrições em meio às mudanças adotadas pelo governo.

“Mesmo em períodos de políticas migratórias mais restritivas, os Estados Unidos continuam priorizando profissionais qualificados por uma razão estratégica: o país precisa de talentos para manter sua competitividade global. A economia depende fortemente de especialistas em áreas como tecnologia, engenharia, saúde e pesquisa científica para atender à demanda do mercado”, explica.

Essa política, no entanto, não se resume ao mero preenchimento de vagas. Trata-se de atrair capital intelectual essencial para o desenvolvimento econômico e científico do país, acrescenta o advogado.

“Por isso, mesmo em meio a discursos mais rígidos, categorias de vistos voltadas a profissionais altamente qualificados, como o H1-B, EB-2 NIW e o EB-1A, costumam ser preservadas e, em alguns casos, até fortalecidas”, diz Navsariwala.

Os vistos EB-1 e EB-2, mencionados pelo advogado, também são destinados a profissionais de alta qualificação, incluindo brasileiros. Como aponta uma reportagem da BBC Brasil, os oito primeiros meses de 2024 - antes da nova gestão de Trump - registraram um crescimento de 58% na emissão desses dois vistos para imigrantes brasileiros, em comparação com o mesmo período de 2023.

“As declarações recentes do presidente Donald Trump sobre o visto H-1B sinalizam uma abordagem mais pragmática na política migratória dos próximos anos”, analisa Navsariwala. No ponto de vista do advogado, restringir a entrada de profissionais qualificados e em situação legal não é o foco do mandatário.

Obtenção de visto

Navsariwala afirma que o sucesso na obtenção do visto depende não apenas das habilidades do imigrante, mas de como o histórico profissional e acadêmico é apresentado à luz dos critérios legais estabelecidos.

“Diversos profissionais altamente qualificados já tiveram pedidos negados por falta de orientação técnica adequada. Estruturar uma petição consistente e antecipar riscos aumentam consideravelmente as chances de um processo bem fundamentado”, explica ele.

“Um advogado especializado compreende não apenas a legislação, mas também o perfil do cliente e a forma como os agentes analisam os casos, o que pode fazer toda a diferença na construção de uma petição sólida. Por isso, muitos imigrantes contam com esse tipo de suporte no intuito de conduzir sua trajetória migratória com mais segurança e preparo”, finaliza Navsariwala.

Para saber mais, basta acessar: https://pt.murtazlaw.com/