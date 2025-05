Totens interativos se consolidam no varejo

A presença de totens interativos e telas digitais nas lojas físicas tem crescido significativamente, impulsionada pela busca do varejo por soluções que integrem tecnologia, conveniência e engajamento. Os equipamentos, que antes eram vistos como diferenciais, hoje se tornam parte essencial da jornada de compra.

Segundo estudo da Shopify, 68% dos consumidores indicam que a utilização de sinalização digital os tornaria mais propensos a comprar produtos anunciados; 44% afirmam que isso poderia influenciá-los a comprar o produto anunciado em vez do produto que planejavam comprar anteriormente. "Totens de autoatendimento, consulta de preços, emissão de senhas e integração com programas de fidelidade podem ser adotados em redes varejistas de diferentes segmentos. Para o consumidor, o impacto percebido é mais agilidade e autonomia no ponto de venda. Para o lojista, os ganhos vão desde a redução de filas até o aumento no ticket médio e a criação de novos pontos de contato com o público", diz Roberto Sobrinho, CEO comercial da DJ Locação.



"Com a consolidação do comportamento digital do consumidor, as lojas físicas se reinventam para manter relevância e competitividade. A locação de equipamentos, como os totens interativos, tem se mostrado uma estratégia eficaz para acelerar essa modernização, com flexibilidade e menor custo de implementação", conclui Roberto.

Além de funcionais, os totens também fortalecem a comunicação visual das lojas. "O varejo atual exige experiências que unam eficiência operacional e tecnologia. Totens e telas digitais são parte fundamental dessa transformação, pois oferecem atendimento mais fluido e aumentam a conexão entre marca e consumidor", afirma João Paulo Tavares, CEO Técnico da DJ Locação.

Sobre a DJ Locação

Com mais de 20 anos de atuação, a DJ Locação atua com outsourcing de equipamentos de tecnologia. A empresa oferece locação de totens interativos, telas digitais, impressoras, notebooks e outros dispositivos, com suporte técnico e projetos sob medida para empresas de todo o Brasil.