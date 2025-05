UP Formaturas inaugura nova sede de operações

A UP Formaturas, agência especializada em pacotes de viagens de formatura e pedagógicas, inaugurou em março de 2025 sua nova sede. O escritório da empresa agora está localizado na Avenida Brasil, Nº 1163, em Campinas, São Paulo. O endereço está em uma das principais avenidas da cidade e se alinha com os planos estratégicos para expansão da marca.



Além disso, a empresa está em fase de estudo, tanto para expansão da atuação comercial para outras regiões estratégicas do Brasil, quanto para a criação de novos produtos e experiências alinhados ao público-alvo da UP Formaturas, que poderão ser lançados nos próximos anos.

Para Rafael Provenzano, CEO e fundador da empresa, a nova sede fortalece a identidade da UP Formaturas e, por isso, a agência tem desenvolvido ações de marketing para atrair mais clientes à nova unidade.



“Temos promovido experiências presenciais, onde responsáveis e passageiros têm a oportunidade de conhecer de perto nossa estrutura, nossa equipe e os produtos que oferecemos. Acreditamos que nossa sede é o coração da empresa. É onde nascem as ideias, onde criamos roteiros, festas e novas experiências, por isso, buscamos por um local que acompanhasse a nossa evolução e proporcionasse mais conforto tanto para nossos colaboradores quanto para nossos clientes”, declara.



Além da localização estratégica na cidade, que pode facilitar o atendimento a clientes da região, o empresário destaca os benefícios em relação ao cenário estadual. “Estamos próximos de São Paulo e de importantes polos urbanos como Sorocaba, São José dos Campos e Ribeirão Preto. Essa proximidade facilita tanto as ações de vendas quanto o fortalecimento da nossa marca”.



De acordo com Provenzano, o futuro das viagens de formatura está na personalização, na inovação e na criação de memórias e a UP Formaturas pretende se preparar para este cenário.



“Os indivíduos das novas gerações são mais exigentes, conectados e estão em busca de propósito. Para eles, não se trata apenas de uma viagem, mas de uma experiência de vida. Por isso, buscamos constantemente entender o comportamento desse público, adaptar nossas propostas e entregar um produto que realmente converse com seus desejos e valores”, explica o diretor.

Setor em constante expansão

O Ministério do Turismo (MTur) apresentou, em janeiro deste ano, números positivos de atividade turística pelo sexto mês consecutivo. O índice de novembro de 2024 mostra um aumento de 9,2%, em relação ao mesmo período do ano anterior. No acumulado de 2024, as atividades turísticas no Brasil cresceram 2,9% em comparação a 2023.

Para o CEO e fundador da UP Formaturas, a mudança nos hábitos de consumo, a maneira de compartilhar informações e o período pós-pandêmico são fatores relevantes que contribuíram para o crescimento do setor de turismo nos últimos anos.

“As redes sociais têm um papel central, ao estimularem o desejo por novas experiências e criar conexões emocionais com destinos, por meio de relatos de viagem. Além disso, a mudança no comportamento das novas gerações, que têm priorizado viver experiências marcantes em vez de adquirir bens materiais, também impulsiona a demanda por viagens”, comenta Provenzano.

O empresário destaca o fim da pandemia como um fator decisivo. Segundo ele, o término do período de confinamento e restrições impulsionou um aumento significativo em viagens e celebrações, refletindo o desejo das pessoas por conexão e comemoração.

Turismo pós-pandemia e viagens comemorativas

Em 2023, com o fim da emergência sanitária decretada pelo Governo Federal, o Brasil registrou 21,1 milhões de viagens nacionais e internacionais, um aumento de 71,5%, em relação a 2021, que teve 12,3 milhões de viagens. Os dados são do módulo de Turismo da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

“A adaptação rápida e eficiente às novas exigências do cenário pós-pandemia foi essencial para a retomada e o fortalecimento do setor de turismo. As empresas que já tinham estrutura sólida, processos bem definidos e experiência em logística e segurança saíram na frente. Nesse contexto, quem conseguiu atender às novas demandas, conquistou mais confiança e, consequentemente, mais clientes”, declara o empresário.

A pesquisa do IBGE apontou que a busca por destinos de sol e praia é a principal para viagens de lazer e representa 46,2% do total das viagens com essa finalidade. O Sudeste liderou entre as viagens nacionais com a mesma região de origem e destino, com 38% e que buscaram destinos em estados do Nordeste tiveram os maiores gastos médios, R$2.321.

Segundo Provenzano, a alta no setor de turismo, somada ao crescimento do mercado de eventos e festivais, influenciou diretamente o aumento na procura por viagens de formatura. De acordo com ele, o segmento também passou por transformações e o formato atual une turismo, entretenimento e celebração da transição entre a adolescência e a vida adulta.

“As viagens de formatura se tornaram verdadeiros festivais estudantis, com estrutura semelhante a grandes eventos. Elas contam com palcos, dezenas de hotéis parceiros, uma arena com megaestrutura, diversos shows por viagem, ativações com áreas gamer, food trucks, lojas, arquibancadas e experiências imersivas”, finaliza o CEO e fundador da UP Formaturas.

