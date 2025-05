Natusvita, marca brasileira de suplementos alimentares, teve sua creatina micronizada aprovada em testes realizados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), conforme publicado pelo portal Saúde Abril em abril de 2025. A agência informou que divulgará em breve os laudos detalhados de cada marca avaliada. A Natusvita, por sua vez, disponibiliza no site oficial relatórios próprios que indicam conformidade com padrões de 100% de pureza e ausência de metais pesados.

A avaliação da Anvisa analisou 41 marcas de creatina disponíveis no mercado brasileiro, considerando teor de creatina, adequação da rotulagem e ausência de matérias estranhas. A creatina da Natusvita atendeu aos critérios, apresentando teores adequados e ausência de contaminantes. O produto é micronizado a 180 mícrons, padrão utilizado em estudos científicos disponíveis em plataformas como PubMed, que associa a micronização a maior solubilidade e absorção.

A suplementação com creatina está relacionada a benefícios como melhora da força e recuperação muscular. Estudos também indicam que o composto pode apoiar funções cardíacas, cognitivas e de disposição. Pesquisas publicadas recentemente apontam que a creatina contribui para a saúde cardíaca, melhora a memória e a função cognitiva, especialmente em idosos ou sob estresse metabólico, e pode influenciar positivamente o humor.

Algumas marcas apresentaram inconformidades na rotulagem, mas a Anvisa esclareceu que os produtos aprovados, incluindo a creatina da Natusvita, atendem aos padrões de segurança e entregam os teores declarados do suplemento.

A Natusvita mantém no site oficial informações sobre o produto, incluindo relatórios de pureza e ausência de contaminantes. A empresa opera no mercado brasileiro de suplementos com foco na produção de itens voltados para saúde e bem-estar.

"A creatina da Natusvita, aprovada pela Anvisa, apresenta micronização a 180 mícrons, padrão utilizado em estudos que associam o suplemento a benefícios para a saúde cardiovascular, cognitiva e de disposição", afirma Rozana Scholz Schmitt, nutricionista da Natusvita.

