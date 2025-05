Inscrições para o 5º Prêmio INAC de Integridade terminam em 30 de abril

Estão abertas até o dia 30 de abril as inscrições para o 5º Prêmio INAC de Integridade, promovido pelo Instituto Não Aceito Corrupção (INAC). A iniciativa reconhece e celebra projetos e práticas que se destacam no combate à corrupção em diversas frentes da sociedade, com premiação em sete categorias: Academia, Tecnologia e Inovação, Boas Práticas de Governança, Jornalismo Investigativo, Comunicadores Locais, Experiência Profissional e Integridade no Esporte, além de Menção Honrosa "Em Prática", destinada a projetos premiados em edições anteriores que conseguiram ser implementados com sucesso.

O presidente do INAC, Roberto Livianu, também procurador de Justiça no Ministério Público de São Paulo, ressalta o alcance do prêmio em diversas frentes: “O Prêmio INAC de Integridade estimula a sociedade a atuar em múltiplas frentes de combate à corrupção — da tecnologia à comunicação, da política ao esporte. Reconhecer essas iniciativas é uma forma de fortalecer a cultura da integridade em todos os setores”, afirma.

Show de Roberta Campos na cerimônia de premiação com 1.600 ingressos gratuitos

A cerimônia do 5º Prêmio INAC de Integridade será realizada no dia 16 de junho de 2025, às 19h, no Teatro Municipal de São Paulo, e contará com um show exclusivo da cantora Roberta Campos. Com sucessos da MPB contemporânea como “Abrigo”, “Minha Felicidade” e “De Janeiro a Janeiro” (em parceria com Nando Reis), a artista acumula 21 trilhas em novelas, dois discos de ouro e uma indicação ao Grammy Latino.

A entrada é gratuita e o público poderá garantir um dos 1.600 ingressos disponíveis por meio de inscrição na plataforma digital do teatro — que será divulgada em breve.

Os vencedores recebem um MBA na Law Concept Academy (LCA), com valor superior a R$ 28 mil, além de troféu de reconhecimento.

Serviço: 5º Prêmio INAC de Integridade



Inscrições: até 30 de abril de 2025



Site: www.premioinacdeintegridade.com.br



Cerimônia: 16 de junho, 19h – Teatro Municipal de São Paulo