Produtividade da soja chega a 2.100 quilos por hectare em média na regional da Emater-Ascar de Ijuí

Colheita atinge 96% do total semeado no âmbito da regional da Emater-Ascar de Ijuí (Foto: Diones Roberto Becker)

Dois mil e cem quilos por hectare. Este é o rendimento médio das lavouras de soja nos municípios abrangidos pelo escritório regional da Emater-Ascar em Ijuí. A colheita atinge 96% do total semeado.

As áreas cultivadas no período recomendado pelo zoneamento agrícola foram integralmente ceifadas, restando apenas aquelas implantadas após a colheita do milho para silagem ou grão.

Nas áreas irrigadas, as lavouras em segundo cultivo apresentam potencial produtivo estimado em 2.400 quilos por hectare. Já as áreas em sequeiro demonstram menor potencial, reflexo da limitação hídrica durante o ciclo. A cultura está em adequado estado fitossanitário e há baixa incidência de ferrugem asiática.

Os dados fazem parte do Informativo Conjuntural da Emater-Ascar, publicado na quarta-feira (30/4).

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.