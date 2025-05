Trio Baru se apresenta no Teatro de Sobradinho, no DF

Seguindo a programação da turnê de 20 anos, o Trio Baru apresenta um espetáculo gratuito, em Brasília, nesta sexta-feira, 2 de maio, às 20h, no Teatro de Sobradinho (Q 12 – Sobradinho). Os interessados podem retirar os ingressos na entrada do teatro, por ordem de chegada no local.

A turnê especial começou por Brasília no dia 3 de abril e depois desta apresentação na cidade, seguirá pelos estados de Minas Gerais, São Paulo e Goiás. Ao longo do ano, a circulação contará com dez concertos. O projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio a Cultura do DF (FAC).

Formado pelos instrumentistas brasileiros Nelson Latif, João Bosco Oliveira e Sandro Alves, o Trio Baru é considerado um dos grupos mais longevos e respeitados do cenário instrumental da capital federal. Essa trajetória mantém a essência acústica e autoral e permitiu ao grupo uma experiência nos eixos nacional e internacional.

Três músicos, uma longa trajetória

O Trio Baru reúne artistas cujo caminho profissional se entrelaça com a história da música instrumental brasileira desde os anos 1980. O violonista João Bosco Oliveira, natural de Brasília, é reconhecido por seu trabalho voltado à música flamenca. O paulistano Nelson Latif (violão e cavaquinho) tem no Choro sua principal inspiração e transita entre a Europa e o Brasil, além de se envolver em diversos projetos socioeducativos. Já o carioca Sandro Alves é percussionista e combina ritmos tradicionais com influências contemporâneas, atuando em diversas iniciativas paralelas.

Para Bosco de Oliveira, chegar aos 20 anos com o Trio Baru é motivo de muito orgulho e emoção. “Começamos esse projeto com o desejo de fazer música instrumental brasileira com identidade, liberdade e respeito às nossas raízes. Esse trio é mais que uma parceria artística — é uma amizade que amadureceu com o tempo e se fortaleceu em cada acorde”, expressa Oliveira.

Nelson Latif define essa parceria como uma simbiose criativa que impulsionou a evolução contínua do trabalho, sempre afinada pela sintonia entre eles. “Essas duas décadas são uma celebração da música, mas também da amizade e da resistência cultural. Manter um grupo instrumental no Brasil por tanto tempo é um desafio e só conseguimos porque há entre nós um respeito profundo pela arte e pela trajetória de cada um”, afirma.

Sandro Alves, que integra o grupo há dez anos, diz que o trio representa uma troca constante e inspiradora. “É como fazer parte de uma roda que nunca para de girar. A gente se reencontra sempre com energia renovada, mantendo a essência do início. Cada um de nós trouxe seu tempero musical e essa mistura gerou um som único, que é a cara do trio”, conta Alves.

Da Holanda à Brasília: jornada marcada pela identidade musical

O Trio Baru nasceu em 2005, a partir de um convite para tocar na Holanda, durante o tradicional Encontro Europeu de Capoeira. Na ocasião, o grupo era formado por Nelson Latif, Bosco Oliveira e Fernando Corbal (ambos nos violões). Inicialmente batizado como Trio Violonístico, o grupo mais tarde adotou o nome atual.

Desde então, o trio percorreu palcos de todo o Brasil e realizou diversas turnês internacionais nas Américas, África, Europa e Oriente Médio; construindo uma base em Brasília, cidade que os músicos consideram sua "casa musical". “Brasília tem músicos excelentes e uma cena muito ativa, o que nos inspirou a evoluir. Estar em contato com tantos artistas nos trouxe experiência e prática instrumental”, reflete Nelson Latif.

Entre os momentos marcantes da trajetória, Latif relembra: “Nosso concerto em Nova York, em 2009, foi nossa primeira viagem aos EUA. Tocar no The America Society foi incrível. E depois, a passagem por Moçambique, na África foi uma experiência profundamente transformadora”.

Produção autoral e projetos

Em 2011, o Trio Baru lançou o álbum "Alma Brasileira", com repertório autoral e homenagens a compositores do país. A turnê de lançamento percorreu várias cidades e, em 2016, o espetáculo foi retomado, incluindo apresentações na Guatemala e na Holanda.

Mais recentemente, em 2020, o grupo participou da websérie "Marinho Lima e Trio Baru", com seis episódios gravados no palco do Teatro da Aliança Francesa de Brasília e lançados no canal oficial do músico no YouTube. As performances destacam o trio em momentos intimistas e criativos.

Para 2025, novos lançamentos estão no horizonte. “Nesta nova temporada, vamos lançar um EP com seis faixas autorais. E quem sabe, futuramente, um vinil comemorativo para os 30 anos”, anuncia Latif.

Carreira dos músicos

Nelson Latif

Com o cavaquinho e o violão acústico, Nelson Latif formou sua identidade musical na cena jazzística de São Paulo dos anos 1980. Com raízes no Choro e no Jazz, Latif funde estilos brasileiros e uma técnica de violão clássico com diversas influências musicais. Em seu fraseado melódico, ouve-se bebop e síncopes brasileiras. Como promotor cultural, tem coordenado projetos educacionais para universidades e instituições culturais ao redor do mundo.

João Bosco de Oliveira

O músico nasceu em Brasília e iniciou seus estudos de violão aos oito anos. Estudou na Escola de Música de Brasília e na Universidade de Brasília (UNB), graduando-se em 1992. Bosco participou de diversos concursos internacionais de violão e venceu quatro deles. Já se apresentou em Brasília e em outras cidades brasileiras. Bosco Oliveira foi professor do Departamento de violão clássico da Escola de Música de Brasília.

Sandro Alves

Carioca, o percussionista Sandro Alves é conhecido por suas raízes no samba. É especialista em misturar os estilos tradicionais da música afro-brasileira com o jazz moderno. Além de tocar no Trio Baru, Alves também pode ser visto em todo o Brasil como sideman de cantores do país.



Espetáculo gratuito em Brasília



Serviço: Turnê Trio Baru – 20 anos



Data: 2/5/2025

Onde: Teatro de Sobradinho



Horário: 20h



Endereço: Q 12 - Sobradinho, Brasília – DF



Ingressos gratuitos (retirada e entrada por ordem de chegada no local).