Ministério da Saúde recebe 1,3 milhão de vacinas contra a Covid-19

O primeiro lote escalonado de 1,3 milhão de vacinas contra a Covid-19 de um total de 7,4 milhões de doses chegou nesta quinta-feira (1º) no Brasil. Os imunizantes foram recebidos no Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

“A entrega aconteceu em apenas 14 dias. Mais rápido que no período da pandemia”, ressaltou o ministro.

Para Padilha, a rapidez demonstra a garantia e a segurança da empresa que está fornecendo para o Ministério da Saúde. O ministro disse ainda que trata-se da vacina mais atualizada do momento, e a imunização vai atender primeiramente os grupos prioritários.

A vacina é recomendada para crianças menores de 5 anos, idosos, gestantes e grupos especiais, como imunocomprometidos, ribeirinhos, quilombolas e pessoas com comorbidades. A população adulta que ainda não tomou nenhuma dose também deve se vacinar.

A distribuição e entrega das vacinas deve ser iniciada na próxima semana. Primeiro, os estados recebem as doses, que são repassadas aos municípios.

As doses que chegaram nesta quinta-feira integram o processo de compra de um total de 57 milhões de doses, finalizado ainda em 2024. A previsão do contrato é de dois anos.

Acompanhado do Zé Gotinha, símbolo da vacinação no país, Padilha lembrou também da importância da vacinação contra a Influenza.

“Estamos no meio da campanha da Influenza. No próximo dia 10, véspera do Dia das Mães, vai acontecer o “Dia D de Vacinação Nacional”.