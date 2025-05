Consórcio Nova Estrada Real vence leilão da Rodovia Rio/Juiz de Fora

O Consórcio Nova Estrada Real foi o vencedor do leilão do sistema rodoviário BR-040/MG/RJ e BR-495/RJ, com 218,9 quilômetros (km) que liga Juiz de Fora (MG) ao Rio de Janeiro (RJ). O consórcio ofereceu 14% de desconto sobre a tarifa de pedágio. A concessão terá duração de 30 anos.

Também concorreram as empresas Sacyr Concessões e Participações do Brasil, que fez a proposta de 1% de desconto sobre o valor do pedágio, e a EPR Participações, com proposta de 3,08% de desconto.

O leilão foi realizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e Ministério dos Transportes na tarde desta quarta-feira (30) na sede da B3, na capital paulista. O critério escolhido foi o maior desconto sobre a tarifa de pedágio.

Segundo o ministro dos Transportes, Renan Filho, a concessão garantirá R$ 8,84 milhões de investimento em melhorias na rodovia . Entre as principais obras previstas está a nova subida da Serra de Petrópolis, que deve contribuir para desafogar o trânsito na região.

De acordo com a ANTT, o processo visa a exploração da infraestrutura e a prestação de serviços essenciais para a recuperação, manutenção, conservação, operação e ampliação da capacidade do trecho.

A concessão abrange a rodovia BR-040/MG, entre o entroncamento com a antiga Estrada União e Indústria, em Minas Gerais, até a divisa com o Rio de Janeiro; a rodovia BR-040/RJ, da divisa entre Minas Gerais e Rio de Janeiro até o entroncamento com a BR-116/RJ, no Rio de Janeiro; e a rodovia BR-495/RJ, do entroncamento com a BR-040/RJ em Itaipava até o entroncamento com a BR-040/RJ, no Rio de Janeiro.

História

Inaugurada em 1861 por Dom Pedro II e batizada como Estrada União e Indústria, a BR-040 foi a principal rota dos barões do café e comerciantes, ligando o Rio de Janeiro a Petrópolis , cidade serrana que servia de refúgio à família imperial durante longas temporadas de verão.

Segundo o Ministério dos Transportes, o trecho Rio-Petrópolis da rodovia foi o primeiro pavimentado do Brasil, em 1928 , por determinação do então presidente Washington Luís. Nos anos seguintes, a infraestrutura foi estendida até Juiz de Fora e, durante o governo de Juscelino Kubitschek, consolidou-se como uma das principais ligações com Brasília, a nova capital federal.