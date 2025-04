Hospital de Benedito Novo reinaugura Pronto Atendimento e deverá ampliar serviços pelo SUS

Foto: Divulgação/SES

O Hospital São Benedito, de Benedito Novo, inaugurou a reforma e ampliação do Pronto Atendimento 24 horas no último sábado, 26. Representando o Governo de Santa Catarina, o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi, esteve presente no evento. A retomada da estrutura representa um passo significativo para o fortalecimento dos atendimentos de saúde, entre eles, ampliação de cirurgias, aos moradores da cidade e dos municípios vizinhos.

“A partir de agora, a unidade avançará no planejamento para a implementação de novos serviços, com a possibilidade de implantação de leitos, para que possa ser qualificada novamente como hospital e integrada ao Programa de Valorização dos Hospitais e à Política Estadual”, destacou o gestor da SES.

Durante o evento, Diogo Demarchi também enfatizou o compromisso do Estado em manter um diálogo permanente com Benedito Novo, suas autoridades e representantes locais, com foco no avanço das entregas que atendam às necessidades da população do Médio Vale do Itajaí.

Além da inauguração, o secretário visitou as áreas que passam por reforma no Hospital São Benedito. Espaços, que em breve, devem receber novos serviços, após definição conjunta entre os poderes municipal e estadual.