Associação Hospitalar Santo Antônio de Tenente Portela elege nova diretoria para o triênio 2025-2028

Na noite desta sexta-feira, dia 25 de abril, foi realizada a Assembleia Geral Ordinária da Associação Hospitalar Santo Antônio de Tenente Portela.

O encontro aconteceu às 18h na sede da entidade, localizada na Rua Romário Rosa Lopes, e contou com a participação dos associados, que atenderam ao chamado da presidente Mirna Teresinha Kinsel Braucks.

Durante a assembleia, o principal ponto da pauta foi a eleição e posse da nova diretoria e dos membros do Conselho Fiscal que irão conduzir os trabalhos da associação no período de abril de 2025 a abril de 2028. A eleição transcorreu de forma tranquila pois foi apresentado uma única chapa, refletindo o compromisso dos associados com o fortalecimento da instituição e o bom funcionamento do Hospital Santo Antônio.

A nova diretoria eleita por unanimidade pelo associados é composta pelos seguintes membros:

Diretoria da Associação Beneficente Santo Antônio:

Presidente: Mirna Teresinha Kinsel Braucks

Vice-presidente: Márcia Inês Bandeira

Tesoureiro: Gladis Abegg Nilson

Vice-tesoureiro: Élio Abegg

Secretária: Maria Salete Canssi

Vice-secretária: Mônica Raquel Wisniewski

Conselho Fiscal:

Titulares: Valmir Bergonci, Jorge Luiz Grassioli, Padre Guido Taffarel, Gilmar Luiz Canzi, Israel Capelari

Suplentes: Miria Bergonci, Juraci Castaman, Pedro Luis Antoniollo

Além da eleição, foram tratados assuntos de ordem geral relacionados à entidade, reforçando o papel essencial dos associados na tomada de decisões e no apoio às atividades administrativas e operacionais do hospital.

A presidente Mirna destacou a importância da participação ativa dos associados, reforçando que o envolvimento da comunidade é essencial para o crescimento da instituição e para a continuidade de um atendimento hospitalar de qualidade à população.