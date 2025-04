Governo destina mais de R$ 7 milhões para reformar e equipar hospitais de Passo Fundo e Veranópolis

Governo celebra convênios, com valor superior a R$ 7 milhões, para hospitais do interior -Foto: Arthur Vargas/SES

O governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual da Saúde (SES), firmou dois convênios que somam R$ 7,7 milhões em investimentos para qualificar o atendimento da saúde no interior do Rio Grande do Sul nesta sexta-feira (25/4). Os recursos contemplam o Hospital São Vicente de Paulo, em Passo Fundo, e o Hospital Comunitário São Peregrino Lazziozi, em Veranópolis.

Em Passo Fundo, o Hospital São Vicente de Paulo receberá R$ 6,1 milhões para a aquisição de um novo aparelho de ressonância magnética. O equipamento irá reforçar a estrutura do Centro de Diagnóstico da instituição que já realiza mensalmente mais de mil exames do tipo por mês. Com a nova aquisição, a expectativa é ampliar a oferta do serviço. A tecnologia permitirá a realização de exames para áreas como neurologia, oncologia, cardiologia, mama, coluna e pediatria.

Referência na Região Norte do estado para mais de dois milhões de habitantes de mais de 250 municípios, o complexo possui 576 leitos, sendo 67% destinados ao Sistema Único de Saúde (SUS). A instituição conta com habilitações em especialidades como cirurgia cardiovascular, neurocirurgia, oncologia, hemodiálise, traumato-ortopedia e transplantes.

Já em Veranópolis, o Hospital Comunitário São Peregrino Lazziozi contará com um repasse de R$ 1,6 milhão para a instalação de um sistema de climatização das áreas dos centros cirúrgicos e de parto normal, sala de espera e central de esterilização. A obra faz parte de um projeto de ampliação do bloco cirúrgico da unidade.

A demanda para essa expansão decorre do aumento de atendimentos e procedimentos nos últimos anos. Atualmente, o hospital dispõe de 63 leitos de internação, além de três leitos de urgência e emergência e nove leitos de observação. A instituição atende uma população estimada de 35 mil pessoas, abrangendo os municípios de Veranópolis, Vila Flores, Cotiporã, Fagundes Varela e Nova Bassano.

Ao assinar os convênios, em ato realizado por videoconferência com os as direções dos hospitais e gestões municipais, a secretária estadual da Saúde, Arita Bergmann, ressaltou as parcerias do governo do Estado com a rede assistencial. “Já tivemos em investimentos, por meio do Programa Avançar , quase R$ 1 bilhão aplicados em hospitais de média e alta complexidade, hospitais de pequeno porte e na Atenção Primária. Em incentivos hospitalares, com o Programa Assistir , temos hoje um recurso de R$ 1,2 bilhão por ano”, comentou.