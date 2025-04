Grupo CI confirma presença na Bett Brasil 2025

O Grupo CI, empresa que atua no segmento de edutainment (educação + entretenimento) no Brasil, confirma presença na Bett Brasil 2025, evento de educação e tecnologia que reúne mais de 28 países representados por profissionais do setor, que acontece de 28 de abril a 1º de maio, no Expo Center Norte em São Paulo. Com o objetivo de fortalecer conexões com gestores educacionais e ampliar a oferta de soluções, o Grupo CI apresenta sua visão de transformar o aprendizado em jornadas imersivas por meio das integrantes do grupo: CI Intercâmbios, Amaze e Trilha Educação.

Com mais de 35 anos de atuação, o Grupo CI apresenta um ecossistema que integra intercâmbios, viagens pedagógicas, celebrações de formatura e eventos educacionais no portfólio completo. Em 2024, o grupo impactou 50 mil estudantes através de metodologias que unem conhecimento, cultura e experiências práticas.

Segundo o Mordor Intelligence, o segmento de edutainment cresce 17% ao ano globalmente, impulsionado pela demanda por experiências que combinam educação e engajamento.

"Seguimos com nosso compromisso de transformar a educação em uma jornada viva e conectada com o mundo. O Edutainment não é apenas uma tendência: é a chave para preparar alunos críticos, criativos e capazes de liderar em um futuro que exige habilidades além das salas de aula. Em nosso ecossistema, cada experiência é um passo para formar cidadãos globais. A presença de gestores e educadores é essencial para transformar o aprendizado em legado", explica Lucas Garcia, CEO do Grupo CI.

Serviço

Evento: Bett Brasil 2025

Endereço: Expo Center Norte – São Paulo (SP)

Estande do Grupo CI: Rua M, nº 130

Data: de 28 de abril a 1º de maio de 2025

Mais informações no site do evento.