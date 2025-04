Assembleia Geral da Associação Hospitalar Santo Antônio Acontece Nesta Sexta

Saúde Há 1 hora Governo destina mais de R$ 7 milhões para reformar e equipar hospitais de Passo Fundo e Veranópolis O governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual da Saúde (SES), firmou dois convênios que somam R$ 7,7 milhões em investimentos para qualifica...

Saúde Há 2 horas Vice-governador anuncia R$ 2,2 milhões para reforma da maternidade e da unidade neonatal do Hospital Santo Ângelo O vice-governador Gabriel Souza anunciou nesta sexta-feira (25/4) o investimento de R$ 2,2 milhões para a reforma da maternidade e da unidade de cu...

Saúde Há 2 horas Saúde investe em Dia D nacional para alavancar vacinação contra gripe Primeira edição será em 10 de maio, véspera do Dia das Mães