Globo da Morte segue no Dreams Motor Show até 30 de abril

A cidade de Foz do Iguaçu (PR), conhecida mundialmente por conta das Cataratas do Iguaçu e pela Usina de Itaipu, ganhou uma nova atração em 2025: o Globo da Morte, que estreou no Dreams Motor Show no dia 28 de fevereiro e segue com apresentações diárias até 30 de abril de 2025.

Com a nova atração, o Dreams Motor Show se torna o primeiro bar do mundo a contar com a modalidade, conforme publicação da empresa responsável. Segundo os organizadores, o Globo da Morte é inspirado em performances de Dubai, nos EAU (Emirados Árabes Unidos), desenvolvido pela equipe que também já se apresentou no La Perle, nos EAU.

O espetáculo será comandado pelo piloto Douglas Roberto Rodrigues (Doug), da equipe Doug Rider, assim como a atração apresentada por Doug e sua equipe no La Perle, Diferentemente de outras atrações do gênero, o Globo da Morte no Dreams Motor Show permitirá que os visitantes acompanhem de perto os testes e interajam com os pilotos.

De acordo com os organizadores, a atualização tem como objetivo criar uma experiência ainda mais imersiva. Além dessa novidade, o Dreams Park Show oferece diversas opções de entretenimento, como:

Casa do Terror;

Hollywood Dreams Cars (exposição de carros famosos);

Salão Super Carros;

Kart 360;

Pizzaria temática.

Experiências como Globo da Morte impactam no turismo de Foz

Para Jaime Mendes, sócio-proprietário do Del Rey Quality Hotel, vice-presidente do Visit Iguassu, atrações radicais e exclusivas, como o Globo da Morte, são estratégicas para aumentar o tempo de permanência dos turistas na cidade.

“Uma atração desta faz com que os turistas possam aproveitar ao máximo o destino, conhecendo atrativos até então únicos em nosso país. Além de aumentar a taxa de permanência dos visitantes”, explica.

A ocupação média dos hotéis e pousadas da cidade manteve-se em 65,2% durante o ano de 2024, como aponta o relatório da Secretaria Municipal de Turismo, repercutido pelo portal de notícias H2Foz. Nos feriados, houve picos próximos a 90%.

Mendes ressalta que os números do turismo em Foz do Iguaçu em 2024 já mostram um crescimento significativo, graças a ações de marketing e diversificação de experiências.

“O número de turistas registrado no último ano em Foz é importante, pois verificamos que as ações de marketing feitas pelo destino têm dado retorno para toda a cadeia produtiva do turismo de nossa cidade”, diz o sócio-proprietário do Del Rey Quality Hotel.

Del Rey Quality Hotel Foz do Iguaçu

O Del Rey Quality Hotel fica localizado na Rua Tarobá, centro de Foz do Iguaçu, e dispõe de categorias de acomodação que vão desde quartos individuais até quartos quádruplos, para acomodação de famílias em viagem. O café da manhã é incluído na diária e possui mais de 85 itens no buffet, com pratos que levam a identidade gastronômica da Tríplice Fronteira. Entre as comodidades estão piscina aquecida no terraço, sala de jogos e serviço de transfer gratuito do aeroporto ao hotel.

Para mais informações, basta acessar: hoteldelreyfoz.com.br/