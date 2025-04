Primeiro Festival da Cultura Caiçara acontece em Santos com programação na Ilha

A cidade de Santos se prepara para celebrar sua identidade e tradições com a realização do Primeiro Festival da Cultura Caiçara, evento inédito que acontece no próximo dia 10 de maio, na Ilha Diana, das 11h às 20h. O festival integra a programação da 13ª Semana da Cultura Caiçara, que ocorrerá de 09 a 14 de maio, com atividades gratuitas e abertas ao público.

A programação trará diversas manifestações culturais, incluindo apresentações musicais, gastronomia, oficinas, rodas de conversa, literatura, cinema e dança. Uma das grandes homenagens desta edição será dedicada aos moradores mais antigos da Ilha Diana, reconhecendo sua importância na preservação da identidade caiçara.

De acordo com Márcio Barreto, idealizador e curador da Semana da Cultura Caiçara de Santos, a iniciativa visa fortalecer e destacar a herança cultural da região. “A Semana da Cultura Caiçara acontece desde 2014, por meio de uma lei municipal, e ressalta a importância que a cultura caiçara tem na formação da identidade do morador santista e da Baixada Santista. Mostramos tudo aquilo que somos através dos nossos conhecimentos e fazeres. É um momento de celebração e, principalmente, reflexão”, explica.

A Ilha Diana, um dos últimos redutos caiçaras de Santos, ganhará ainda mais visibilidade com a realização do festival. Para Alexandre Lima, presidente da Associação Vida Caiçara da Ilha Diana, este evento representa um marco para a comunidade local. “O Primeiro Festival da Cultura Caiçara surge como um marco significativo para a Ilha Diana, um território rico em história e tradições, mas que muitas vezes permanece à margem dos grandes eventos culturais da região. Este festival não apenas celebra a identidade caiçara, mas também abre espaço para um intercâmbio com outras manifestações culturais, promovendo um diálogo enriquecedor e inclusivo”, destaca.

Para Lima, a iniciativa é também uma oportunidade para fortalecer a identidade local e promover o desenvolvimento da comunidade. “A importância deste evento para a Ilha Diana é imensa. Ele representa uma oportunidade de dar visibilidade à cultura local, criando novas possibilidades de desenvolvimento para a comunidade. A expectativa é que este evento não seja apenas uma celebração pontual, mas sim um catalisador de novas oportunidades e conexões”, pontua.

O festival também tem um importante papel na conexão entre a Ilha Diana e a cidade de Santos. “Essa participação fortalece os laços entre a Ilha e a cidade, possibilitando que mais pessoas conheçam e se envolvam com a riqueza cultural caiçara. A iniciativa dialoga com diversas linguagens culturais, todas alinhadas ao objetivo de valorizar e preservar os saberes tradicionais, ao mesmo tempo em que abre portas para novas influências e trocas culturais”, completa Lima.

Com essa edição inaugural, a expectativa é que o festival inaugure um novo ciclo de valorização e reconhecimento da cultura caiçara, reforçando seu papel no patrimônio imaterial da região e projetando a Ilha Diana para além de seus limites geográficos.

Realizado pela Vida Caiçara e com o Nunes Projetos Incentivados como Produtor Cultural, o festival conta com patrocínio da DP World, por meio do PROMICULT, e apoio da Prefeitura Municipal de Santos, Movimento ODS, Biz Propaganda e Santos Press Comunicação.

Serviço: 1º Festival da Cultura Caiçara



Data: 10 de maio de 2024



Horário: 11h às 20h



Local: Ilha Diana, Santos/SP

Santos Press Comunicação Empresarial



Diretor de Atendimento - Rogério Amador

[email protected] l (13) 97410-9725



Assessor de Imprensa - Jornalista Lucas Campos

[email protected] l (13) 99795-9790