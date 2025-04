Informe Epidemiológico apresenta aumento de casos de Dengue e Chikungunya em SC

A Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio da Diretoria de Vigilância Epidemiológica (DIVE), divulgou o mais recente Informe Epidemiológico que compreende até 21 de abril. Nas últimas semanas, o número de casos de dengue e chikungunya vem aumentando no estado. Por isso, segue o alerta para os próximos meses para a população fazer sua parte, eliminando os focos do mosquitoAedes aegypti,utilizar repelentes e buscar atendimento médico ao apresentar sintomas compatíveis com as doenças.

Foram identificados 32.833 focos do mosquitoAedes aegypti em 250 municípios. Dos 295 municípios catarinenses, 178 são considerados infestados pelo vetor. Também foram notificados 54.370 de dengue e 16.543 são considerados casos prováveis.

A classificação de casos prováveis é um conceito adotado desde 2024, que inclui todos os casos notificados, confirmados, suspeitos e inconclusivos, exceto os descartados. Essa metodologia permite uma análise mais precisa do cenário epidemiológico, corrigindo possíveis atrasos na conclusão das notificações.

Até a data foram confirmados cinco óbitos por dengue. O quinto óbito foi registrado em Itapema em uma senhora de 61 anos, no dia 8 de abril. Sete óbitos estão sendo investigado pela Secretaria Municipal de Saúde com apoio da Secretaria de Estado da Saúde. Já em relação a Chikungunya foram confirmados quatro óbitos e um caso segue em investigação.

O informe , publicado a cada 15 dias, traz um panorama detalhado das arboviroses (dengue, chikungunya e Zika) no estado.

Destaques do Informe Epidemiológico:

Notificações de dengue 54.370 no total, sendo 16.543 casos prováveis e 37.827 foram descartados.

Sorotipos circulantes: Predominância do sorotipo DENV1, com a presença também do DENV2 e DENV3, sendo que o DENV2 é o sorotipo predominante. Neste ano, foi identificado transmissão autóctone do sorotipo DENV3 nos municípios de Barra Velha, Blumenau, Brusque, Concórdia, Capinzal, Itá, Itajaí, Itapoá, Joinville, Navegantes, Palmitos, Penha e Romelândia. Vale ressaltar que no estado ainda não haviam sido identificados casos autóctones deste sorotipo.

Casos de chikungunya

O informe também aponta que ocorreram 1.427 notificações de chikungunya em Santa Catarina, sendo que dessas, 707 foram considerados casos prováveis e 510 casos foram confirmados. Na comparação com o mesmo período do ano 2024, quando foram registrados 82 casos prováveis, observa-se um aumento de 762,2%.

Foram confirmados quatro óbitos pela doença esse ano. O primeiro caso foi registrado em Florianópolis, em idoso de 83 anos, no dia 1º de janeiro. Os outros três casos ocorreram em Xanxerê com mulheres: de 85 anos, no dia 17 de março, o outro com 80 anos no dia 3 de abril e o quarto com 76 anos com óbito em 04 de abril de 2025. Um óbito está sendo investigado Secretaria Municipal de Saúde com apoio da Secretaria de Estado da Saúde.