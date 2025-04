Secretaria da Saúde se mobiliza no combate à alta nos casos de doenças respiratórias em SC

Fotos: Guilherme Bento / SECOM GOVSC

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) está atenta à alta nos casos de doenças respiratórias na população infantil e realizando ações para conter o avanço das Síndromes Respiratórias Agudas Graves (SRAG) em Santa Catarina. Os Hospitais Infantil Joana de Gusmão, em Florianópolis, e o Jeser Amarante Faria, em Joinville, ambos do Governo do Estado, têm registrado grande procura por atendimento nas emergências.

De 1º a 22 de abril, foram internados 222 pacientes nos leitos de enfermaria e 64 nos leitos de UTI nessas unidades. Outras unidades também registraram aumento significativo. A SES reforça a importância da vacinação contra a gripe e os cuidados de prevenção que devem ser tomados para conter o avanço dessas doenças.

“O inverno ainda não chegou e já estamos com um aumento expressivo do número de casos respiratórios graves em todo o estado, em especial no Hospital Infantil Joana de Gusmão. Nas últimas duas semanas tivemos 199 internações de doenças respiratórias, incluindo o vírus da gripe, influenza A, o vírus sincicial respiratório e o rinovírus. É importante que nessa época do ano, os pacientes já estejam com o calendário de vacinação atualizado. Precisamos que a população entenda a importância da vacina nessa faixa etária, principalmente naquelas crianças menores de um ano. O Hospital Infantil está tendo internações e superlotação. Procure o seu médico, seja orientado, vá aos postos de saúde se vacinar. Em casos graves como cansaço para respirar, febre que dura mais de dois ou três dias, falta de ar, procure uma emergência. Nos casos mais leves, procure os postos de saúde”, reforça a Dra. Flávia Maria Zandavalli, pediatra no HIJG.

O Hospital Infantil Joana de Gusmão é o único hospital público pediátrico e porta aberta da Grande Florianópolis. Nas últimas semanas, tem ocorrido uma expressiva alta nos atendimentos da Emergência. A maioria são casos respiratórios classificados como moderado a grave, pacientes que exigem atendimento rápido e eficaz da equipe. Por conta disso, acarreta uma demora um pouco mais elevada do que o normal. A Emergência está atendendo com o quadro máximo de profissionais (7 médicos) e todos os pacientes estão sendo assistidos.





Vacina previne casos graves e internações

A Secretaria de Estado da Saúde faz um novo apelo aos pais e responsáveis que levem as crianças de 6 meses a menores de 6 anos às salas de vacina dos seus municípios para se imunizarem contra a gripe. A Campanha de Vacinação já iniciou para esse grupo prioritário. A imunização busca reduzir as complicações e internações causadas pelas SRAG durante o outono e inverno, quando os casos de gripe tendem a aumentar, previne os casos graves e também ajuda a diminuir a circulação do vírus.

A mamãe Ariane Gandolfo, leva sua filha Sofia, de 8 meses, para tomar todas as vacinas do calendário. “Ela já fez a vacina da gripe recentemente e tô trazendo pra tomar as outras também, é pior ainda ter que internar. Depois começam a ir pra escola e precisam estar protegidos. Todas as vacinações, as obrigatórias iniciais, nas campanhas também, não falho nem um mês, é fundamental. Com a vacina não quer dizer que ela não vá ficar resfriada, mas é mais leve. As vezes fica mais molinha no dia, mas é só dar mais mamazinho, mais carinho que ela fica forte novamente”, expõe Ariane.

A vacinação é gratuita e a população deve buscar as informações nas Secretarias Municipais de Saúde sobre onde as doses estão sendo disponibilizadas.

Intensificar medidas de prevenção

Além da vacinação contra a influenza, a etiqueta da tosse ou respiratória é importante para reduzir ou prevenir doenças respiratórias causadas por vírus como a gripe, o resfriado, a Covid-19, entre outras. A transmissão dessas doenças ocorre quando uma pessoa infectada elimina o vírus em forma de aerossóis, gotículas, ao tossir, espirrar, falar ou, até mesmo, ao tocar na boca, nariz e logo depois em algum objeto.

A etiqueta da tosse traz dicas de como evitar que esse agente infeccioso entre em contato com uma pessoa sadia e faça com que ela também adoeça. Confira:

Higienize as mãos com frequência com água e sabão ou álcool em gel;

Utilize lenço descartável para higiene nasal;

Evite tocar os olhos, o nariz e a boca;

Não compartilhe objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

Mantenha os ambientes bem ventilados;

Limpe e desinfete superfícies;

Cubra com o antebraço a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;

Evite contato próximo com pessoas com sintomas respiratórios;

Evite aglomerações e use máscara em caso de sintomas respiratórios;

Evite contato próximo com outras pessoas caso esteja doente.

