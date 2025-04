Leite inaugura novos centros de cardiologia e obstetrícia no Hospital Bruno Born, em Lajeado

O governador Eduardo Leite e a secretária da Saúde, Arita Bergmann, inauguraram nesta terça-feira (22/4) o Centro de Cardiologia e o Centro Obstétrico do Hospital Bruno Born, em Lajeado. As novas estruturas foram viabilizadas com investimento de R$ 6,6 milhões do governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), para obras e aquisição de equipamentos.

“É uma verdadeira virada de chave para a saúde no Estado. Onde antes havia atraso de repasses e hospitais com dificuldades para manter o atendimento, hoje vemos investimentos consistentes que fortalecem a rede já existente”, destacou o governador. “Apostamos nas estruturas que funcionam e entregam resultado, como o Bruno Born, e com isso recuperamos a capacidade do povo de sonhar – e mais do que isso, de realizar esses sonhos e abrir espaço para muitos outros.”

Com 2,2 mil metros quadrados e ocupando um andar inteiro no prédio anexo ao hospital, o novo Centro de Cardiologia conta com consultórios, salas de exames, centro de arritmia, salas de hemodinâmica – com capacidade para cirurgias de peito aberto –, salas de recuperação individual e 21 leitos de internação. Foram R$ 4,6 milhões investidos na unidade, sendo R$ 3,1 milhões em obras e R$ 1,5 milhão em equipamentos.

Foram R$ 4,6 milhões investidos no Centro de Cardiologia -Foto: Jürgen Mayrhofer/Secom

O Centro Obstétrico, batizado de Dr. Waldir Nöthen, conta com 24 leitos – incluindo três salas PPP (pré-parto, parto e pós-parto) equipadas com banheiras, cromoterapia, música ambiente e televisão. A estrutura contempla ainda quatro leitos de observação, três salas cirúrgicas com visores (para que a família veja o bebê logo após o nascimento) e oito leitos de recuperação. Os berços são aquecidos e todo o ambiente foi projetado para garantir conforto e humanização no atendimento. O investimento na unidade foi de R$ 2 milhões.

Na solenidade, a paciente Betina Krein deu um depoimento emocionado sobre o acolhimento recebido no hospital para realização de uma cirurgia cardiológica. Isadora Ongaratto, mãe do pequeno Artur, também falou sobre o atendimento de excelência recebido ao longo do acompanhamento da gestação e a respeito do parto do menino, realizado já nas novas instalações do centro obstétrico.

“Ouvir os depoimentos da Betina e da Isadora é muito importante porque materializa a relevância dos investimentos. Não governamos apenas para fechar o mês com as contas no azul ou para fazer obras por si só, mas para melhorar a vida das pessoas. É por isso que entregamos estruturas adequadas para atender às necessidades das famílias”, afirmou Leite. “A Betina mostrou o quanto é fundamental ter acolhimento e qualidade no atendimento durante uma cirurgia cardiológica. E a Isadora, ao relatar o nascimento do Artur, mostrou a beleza de um parto com dignidade, conforto e segurança.”

Centro Obstétrico, batizado de Dr. Waldir Nöthen, garante conforto e humanização no tratamento -Foto: Jürgen Mayrhofer/Secom

Para Arita, o hospital tem sido exemplar na aplicação dos valores repassados pelo Estado. “Os recursos que chegam ao Bruno Born se transformam em melhorias concretas para os pacientes. Estamos entregando uma maternidade moderna, que acolhe gestantes de risco habitual e de alto risco com humanização e qualidade”, frisou. “E na cardiologia, há a expectativa de dobrar o número de atendimentos, o que mostra como a aplicação do recurso público pode fazer a diferença na vida das pessoas.”

As inaugurações integram um conjunto de investimentos que o governo tem realizado no Hospital Bruno Born por meio do programa Avançar, que já ultrapassam R$ 13,2 milhões. Além disso, a instituição foi beneficiada com a ampliação dos repasses estaduais via programa Assistir, que elevaram os recursos anuais de R$ 3 milhões para R$ 8,9 milhões – um crescimento de 194,7%.