Hospital Infantil de Florianópolis registra aumento de doenças respiratórias e Saúde reforça vacinação contra a gripe

Foto: Divulgação /SES

O Hospital Infantil Joana de Gusmão, de Florianópolis, unidade própria do Estado, registrou um aumento expressivo nos atendimentos na Emergência, na última semana. A maioria deles são casos respiratórios classificados com gravidade moderada a grave. Por conta disso, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) faz um novo alerta para que pais e responsáveis busquem as salas de vacina para imunizar as crianças de 6 meses a menores de 6 anos contra a influenza. Esse público faz parte do grupo prioritário da Campanha de Vacinação contra a gripe. O inverno ainda não chegou, mas as doenças respiratórias sim.

O pico de pacientes que buscaram a Emergência do Hospital Infantil foi na segunda-feira, 14, com 398 atendimentos. Na quarta-feira, 16, foram atendidos 264 pacientes, com 19 classificados com a cor vermelha, que são pacientes de alta complexidade, que exigem atendimento rápido e eficaz da equipe.

“O que tem chamado nossa atenção é o número de pacientes graves, sendo a maioria com síndromes respiratórias. Por isso a importância das crianças se vacinarem contra a gripe o quanto antes”, reforça a diretora do HIJG, Maristela Cardozo.

Entre os dias 01 a 16 de abril, 140 crianças foram internadas com síndrome respiratória aguda grave. Dessas, 32 foram transferidas para leitos de UTI.

O Hospital Infantil Joana de Gusmão é o único hospital público pediátrico da Grande Florianópolis. Por conta disso, o número de casos graves combinados com a alta procura pela Emergência da unidade, acarreta uma demora um pouco mais elevada do que o normal. A Emergência está atendendo com o quadro máximo de profissionais (7 médicos) e todos os pacientes estão sendo assistidos.

A Secretaria de Estado da Saúde faz um apelo para que pais e responsáveis levem as crianças de 6 meses a menores de 6 anos às salas de vacina dos seus municípios para se imunizarem contra a gripe. A Campanha de Vacinação já iniciou para esse grupo prioritário. A imunização busca reduzir as complicações e internações causadas pelas síndromes respiratórias agudas durante o outono e inverno, quando os casos de gripe tendem a aumentar, previne os casos graves das doenças, e também ajuda a diminuir a circulação do vírus.

A vacinação é gratuita e a população deve buscar as informações nas Secretarias Municipais de Saúde sobre onde as doses estão sendo disponibilizadas.

A Secretaria de Estado da Saúde segue monitorando a situação epidemiológica e a ocupação hospitalar em Santa Catarina, mantendo seus investimentos para ampliar e qualificar a rede de saúde no estado.

Mais informações:

Gabriela Ressel

Assessoria de Comunicação

Secretaria de Estado da Saúde

(48) 99134-4078

e-mail: imprensa@saud