Saúde em Obras: Estado avança na modernização do sistema de aquecimento de água do Hospital Tereza Ramos em Lages

Foto: Divulgação

O Governo do Estado de Santa Catarina segue avançando na modernização do sistema de aquecimento de água do Hospital e Maternidade Tereza Ramos (HMTR), em Lages. Vinculada à Secretaria de Estado da Saúde (SES), a unidade passa por uma significativa atualização em sua infraestrutura. Na próxima semana, iniciará a substituição da caldeira a diesel por aquecedores de passagem com gás natural. Com um investimento de mais de R$ 1,7 milhão, a iniciativa visa aprimorar a qualidade do atendimento aos pacientes, consolidando a instituição como uma referência em saúde na Serra Catarinense.

Em apenas dois anos, o Governo do Estado está solucionando uma demanda de mais de uma década. “Estamos seguindo a determinação do governador Jorginho Mello de aprimorar as unidades hospitalares. Pedimos a compreensão da população pelos eventuais transtornos que poderão ocorrer durante esse período e destacamos a relevância desta obra para a melhoria do nosso hospital, da cidade e para todos os pacientes que atendemos com dedicação e compromisso”, afirma Tatiana Bez Batti Titericz, superintendente dos Hospitais Públicos Estaduais.

A modernização trará diversos benefícios para a infraestrutura do hospital. A troca da caldeira a diesel pelo aquecimento a gás não apenas melhora a eficiência do sistema, mas também representará uma importante contribuição ao meio ambiente, uma vez que deixará de queimar combustíveis fósseis em favor de uma fonte de energia menos poluente. Essa mudança também resultará em menores custos operacionais e de manutenção.

Durante a execução da melhoria, à medida que os aquecedores forem instalados, serão desligadas as funções da caldeira. Nesse período, que deve levar de 10 a 15 dias, o aquecimento de água vai deixar de ser feito pela caldeira para começar a ser feito pelos aquecedores, o que pode ocasionar falta de calefação no bloco antigo. No entanto, todas as providências necessárias estão sendo tomadas para minimizar qualquer impacto, garantindo que os pacientes não sintam os efeitos dessa transição. A rouparia está preparada para fornecer cobertores quando necessário, e a água quente estará disponível durante todo o processo.

Outras unidades próprias da SES já passaram pela mesma atualização de caldeira, como o Hospital Regional de São José, na Grande Florianópolis, e o Hospital Dr. Waldomiro Colautti, em Ibirama, que também estão passando por modernização de suas infraestruturas.

Mais informações:

Josiane Ribeiro

Assessoria de Comunicação

Secretaria de Estado da Saúde

(48) 99134-4078

e-mail: [email protected]: @saude.sc