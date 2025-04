Hospital Nereu Ramos promove evento de prevenção de infecções na assistência à saúde

Saúde Há 4 horas Em clima de Páscoa, pacientes do Hospital Infantil Joana de Gusmão recebem visita dos (A)Gentes do Riso Fotos: Camila Farinati NadlerA Páscoa é tempo de renovação e alegria — e foi nesse clima que os (A)Gentes do Riso retomaram suas atividades no Hosp...