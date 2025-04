Vidas renovadas: Hospital São José atinge a marca de 100 transplantes renais

Foto: Comunicação HSJosé

O Hospital São José, de Criciúma, contratualizado com o Governo do Estado, atingiu um marco histórico para o Sul catarinense. A unidade, que integra a rede pública de Santa Catarina, realizou o 100º transplante renal no início do mês de abril. O número comprova não apenas o compromisso com um serviço de excelência, mas também simboliza a renovação na vida de uma centena de pessoas.

O paciente transplantado foi Rui José de Oliveira, de 74 anos. O gaúcho, morador de Criciúma há 12 anos, fazia hemodiálise há cerca de dois anos na unidade. Para quem ganha uma nova chance, a operação representa o fim da dependência da máquina, a redução de complicações e o aumento da expectativa de vida.

“Foi um grande susto quando recebi a notícia de que o meu transplante seria realizado. A gente sempre está preparado, mas na hora, não tem como receber essa notícia sem se emocionar. Estou me recuperando muito bem, sendo bem cuidado por uma equipe maravilhosa”, afirma Rui José.

Com tecnologia de ponta e uma equipe altamente qualificada, o Hospital São José se destaca no tratamento de doenças renais. A instituição é credenciada para transplantes renais desde 2019. Com o apoio da Secretaria de Estado da Saúde (SES) e da SC Transplantes, o hospital segue desenvolvendo e ampliando o atendimento na região Sul do estado.

“A experiência da equipe de transplante renal do Hospital São José de Criciúma é bastante significativa e exitosa em vários aspectos. É uma equipe que se formou durante a pandemia, realizou os primeiros transplantes sob tutoria e, logo, a tutoria foi dispensada e eles seguiram fazendo um trabalho sério e dedicado, o que levou a um número crescente de pacientes transplantados, que acompanhou basicamente o número de pacientes em lista de espera”, conta o coordenador Estadual da Central de Transplantes, Joel de Andrade.

A consolidação do serviço não se deu apenas pelo domínio técnico, mas também por um empenho contínuo para garantir que mais pessoas tivessem acesso ao procedimento. “Houve um trabalho muito dedicado em incluir progressivamente mais pacientes na lista de espera e, ao final, é isso que determina o número de transplantes renais. O resultado dos transplantes realizados até então é bastante bom e adequado. A satisfação dos pacientes transplantados é enorme, e o grau de dedicação da instituição e da equipe a esse tema são, hoje, um exemplo para Santa Catarina”, ressalta o gestor.

O transplante renal é recomendado para pessoas com doenças crônicas que necessitam de um método de substituição dos rins. Ao identificar que o paciente é apto para receber um novo órgão, o Hospital São José dá início a uma preparação minuciosa devido à delicadeza do procedimento.

A cirurgia requer a colaboração de uma equipe multiprofissional com médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, entre outros especialistas. Após a realização do transplante, o paciente necessita de um acompanhamento rigoroso para assegurar uma recuperação segura.

