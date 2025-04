Epagri incentiva produção de leite à base do pasto em Guarujá do Sul

Visitantes conheceram uma Unidade de Referência Tecnológica (URT) da Epagri (Fotos: Divulgação / Epagri)

Produtores de leite do município de Guarujá do Sul, no Extremo Oeste de Santa Catarina, foram motivados pela Epagri e vão realizar quatro encontros ao longo de 2025. A intenção é trocar conhecimentos sobre essa cadeia produtiva, com objetivo de aumentar produtividade e sustentabilidade, com a adoção da produção à base de pasto , preconizada pela Epagri.

Tudo começou no dia 2 de abril, quando a Epagri e a cooperativa Cooperflor levaram agricultores de Guarujá do Sul para uma viagem técnica na propriedade do Nelci Debortoli, localizada no município vizinho, São José do Cedro. A propriedade abriga uma Unidade de Referência Tecnológica (URT) de produção de leite à base de pasto. URTs são propriedade de agricultores familiares, selecionadas pela Epagri para implantação de tecnologias, que depois servirão de modelo para outros produtores rurais.

A visita começou com uma conversa com o agricultor Nelci, que relatou a história da propriedade, seus erros e acertos durante a trajetória para produção de leite de qualidade e de baixo custo de produção. Em seguida o grupo seguiu para o piquetes, onde conheceu as pastagens Pioneiro, Missioneira Gigante e Dona Ema, utilizadas pelo produtor.

Orientações do extensionista

Jonas Ramon, extensionista da Gerência Regional da Epagri em São Miguel do Oeste, apresentou aos produtores informações importantes sobre manejo de gado. Falou sobre entrada e saída dos animais do piquete e necessidade de disponibilização de água e sombra. Ele também tratou de manejo de pragas nas pastagens, adubação e a adaptação de cada uma delas a diferentes situações. O extensionista abordou ainda aspectos ligados ao bem-estar humano e animal.

Lucas Pacheco Fernandes, extensionista da Epagri em Guarujá do Sul, explica que após a apresentação dos resultados alcançados pela produção de leite à base de pasto na propriedade, foi proposto ao grupo a continuação dos encontros ao longo do ano. Ele descreve que nos quatro novos encontros os pecuaristas receberão informações sobre solo, pastagem, planejamento forrageiro e do rebanho; criação de bezerras, terneiras, novilhas e vaca seca; nutrição e manejo sanitário; gestão e qualidade do leite.

Os encontros acontecerão mensalmente, nas propriedades dos produtores associados à Cooperflor. “Assim, a Epagri, a cooperativa e os produtores podem promover a produção de leite mais sustentável e com mais lucratividade ao produtor”, finaliza Lucas.