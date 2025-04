Secretaria alerta sobre golpes com falsos boletos em nome da SEAPI

A Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) emitiu um alerta aos produtores rurais sobre tentativas de golpe envolvendo cobranças falsas em nome da pasta. A Secretaria informa que nenhum servidor está autorizado a solicitar pagamentos via telefone, seja por boleto, conta bancária ou Pix.

A Seapi recebeu denúncias recentes sobre supostas cobranças de autuações vencidas feitas por telefone. A orientação é clara: as autuações são sempre entregues presencialmente, com assinatura do produtor rural confirmando ciência do documento. Isso ocorre tanto nas Inspetorias de Defesa Agropecuária quanto por meio do Serviço Veterinário Oficial (SVO).

O diretor adjunto do Departamento de Vigilância e Defesa Sanitária Animal (DDA), Francisco Lopes, explica que a Secretaria está finalizando um portal de autuações, que permitirá acesso online aos documentos. “Mas, até o momento, todo o processo é feito de forma presencial”, reforça.

Da mesma forma, o Departamento de Defesa Vegetal (DDV) também não realiza cobranças diretas. Os produtores são notificados após o trâmite do processo administrativo, com envio por carta com aviso de recebimento ou por e-mail.

A recomendação é que qualquer abordagem suspeita seja desconsiderada e imediatamente comunicada à autoridade competente.